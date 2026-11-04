Inflation im Euro-Raum steigt auf 4,0 Prozent - EZB vor weiterem Zinsschritt?

Berlin, 04. Nov (Reuters) - ⁠Stark steigende Energiepreise haben die Teuerung im Euro-Raum auf den höchsten Stand seit mehr als drei Jahren getrieben. Die Verbraucherpreise kletterten im Oktober um 4,0 Prozent, nach 3,8 Prozent im September, wie das EU-Statistikamt am Mittwoch auf Basis vorläufiger Daten mitteilte. Von Reuters befragte Experten hatten damit gerechnet. Eine Vier vor dem Komma bei der ‌Inflationsrate hatte es zuletzt im September 2023 gegeben, als sich insbesondere Lebensmittel stark verteuerten. Nunmehr ist Energie der Preistreiber Nummer eins: Sie verteuerte sich gegenüber dem Vorjahresmonat um 20,8 Prozent. Im September hatte ⁠die Steigerungsrate bei ⁠18,9 Prozent gelegen.

Die Europäische Zentralbank (EZB) warnte jüngst vor zunehmender Inflationsgefahr im Zusammenhang mit dem andauernden Ölpreisschock infolge des Iran-Krieges. Nachdem sie zuletzt eine Zinspause eingelegt hat, dürfte sie sich im Dezember mit der dritten Erhöhung im laufenden Jahr gegen die Teuerung stemmen.

Laut Chefvolkswirt Alexander Krüger von der Bank Bethmann HAL bleibt das Preisrisiko, dass es nach den US-Zwischenwahlen zu neuer Eskalation in Nahost kommt: "Ein neuerlicher Preisschub würde die Inflationsrate ‌auf noch weitere Höhen katapultieren." Eine Zinserhöhung im Dezember dürfte aus ‌Sicht des Experten weiter ganz oben auf der "To-do-Liste der EZB" stehen.

Signale in diese Richtung kamen auch von Bundesbankchef Joachim Nagel. Er nannte eine Zinserhöhung im Dezember "aus heutiger Sicht sehr wahrscheinlich notwendig". In Deutschland blieb die für europäische Vergleichszwecke ⁠berechnete Inflationsrate im Oktober mit 2,8 Prozent weit unter dem Durchschnitt im Euroraum - dies allerdings auch wegen des ‌staatlich verordneten Tankrabatts. In Italien (5,6 Prozent) und Spanien (4,9 Prozent) ⁠ist sie wesentlich höher. Frankreich blieb mit einer Teuerungsrate von 3,8 Prozent vorigen Monat leicht unter dem Durchschnittswert aller 21 Eurostaaten.

"EZB MUSS NICHT IN HEKTIK VERFALLEN"

Die EZB strebt eine Inflationsrate von 2,0 Prozent an - ein Wert, von dem sie nunmehr weit entfernt ist. Sie hatte bereits im ‌Juni und September auf den Teuerungsschub infolge des anhaltenden ⁠Iran-Krieges reagiert und den Leitzins auf aktuell ⁠2,50 Prozent angehoben. Sie will vermeiden, dass der Ölpreisschock über sogenannte Zweitrundeneffekte einen breiten Preisauftrieb auslöst: Denn mit anhaltend hohen Energiekosten für Verbraucher und Firmen steigt das Risiko, dass sich Löhne und Preise hochschaukeln. Die Zentralbank achtet dabei insbesondere auf die Dynamik der zugrunde liegenden Inflation, bei der die schwankungsanfälligen Preise für Energie und Nahrungsmittel außen vor bleiben. Diese sogenannte Kernrate stabilisierte sich im Oktober: Sie wies wie im Vormonat 2,5 Prozent auf. "Die EZB muss in Anbetracht der unveränderten Kernteuerungsrate nicht in Hektik verfallen", meint VP Bank-Chefvolkswirt Thomas Gitzel. Eine Zinsanhebung im Dezember sei derweil mit der hohen Oktober-Teuerungsrate gesetzt. Während der ⁠Corona-Pandemie sei die Gefahr von Zweitrundeneffekten zu sehr vernachlässigt worden: "Diesen Fehler möchte die EZB wohl nicht erneut machen."

(Bericht von Reinhard Becker, Mitarbeit Klaus Lauer, redigiert von Kerstin Dörr - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)