Interessante Chancen - Open End Turbos auf Silber, Alphabet und Bitcoin

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Mit Hebel auf steigende oder fallende Kurse setzen: Hier finden Sie Turbo-Optionsscheine Open-End auf die derzeit beliebtesten Basiswerte.





Um Ihnen die Suche und Auswahl passender Turbo-Optionsscheine zu erleichtern, finden Sie hier eine Zusammenstellung der derzeit beliebtesten Basiswerte. Turbo-Optionsscheine Open-End verfügen über einen Hebel und reagieren überproportional auf Kursbewegungen des Basiswerts; Chancen wie Verlustrisiken sind entsprechend erhöht. Sie haben keine feste Laufzeit, enthalten aber eine Knock-out-Barriere: Berührt oder durchbricht der Basiswert diese Barriere, verfällt das Produkt sofort und (nahezu) wertlos – der Totalverlust des eingesetzten Kapitals tritt unmittelbar ein. Dargestellt wird je ein Turbo-Optionsschein Open-End pro Basiswert.





Erhöhtes Verlustrisiko: Wegen der Hebelwirkung besteht bei Hebelprodukten, wie z.B. bei den hierin genannten Turbo-Optionsscheinen und Mini Futures, ein erhöhtes Verlustrisiko (Totalverlustrisiko).

Top 10 Turbo-Optionsscheine Open-End

WKN Basiswert Typ Hebel Knock-Out Barriere VE9XDA DAX® Call 1,62 9.956,0801 EUR BE135S Gold (Troy Ounce) Put 325,88 4.038,63 USD VN6ERJ Nasdaq-100 Index® Call 1,37 7.670,0239 USD BE14YC Dow Jones Industrial Average Put 211,34 52.200,8375 USD VX0S1N Brent Crude Oil Future Call 1,06 5,77 USD BE14ZP S&P 500® Index Put 188,42 7.610,8694 USD VY81GG USD per 1 XET Call 1,69 1.017,28 USD BE1YJB Silver (Troy Ounce) Put 115,36 52,15 USD VK1N9P Alphabet, Inc. Call 1,94 135,58 USD BE137D Bitcoin Future Put 18,90 80.191,85 USD

Stand: 04.11.2026 09:29 Uhr

Wichtiger Hinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Schlussglocke: Wissen was die Märkte bewegt

Expertenwebinar mit Stephan Feuerstein und Ingmar Königshofen, jeden Mittwoch ab 17:30 Uhr. Jetzt anmelden

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