IRW-News: ACCESS Newswire: General Atomics Aeronautical Systems die Pitch-Präsentationen und Keynote-Redner für Blue Magic Netherlands am 17. November stehen fest

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: General Atomics Aeronautical Systems die Pitch-Präsentationen und Keynote-Redner für Blue Magic Netherlands am 17. November stehen fest

Im Rahmen der Innovationskonferenz finden Pitch-Präsentationen zu Technologien niederländischer Unternehmen sowie Vorträge von Brigadegeneral Peter Gielen, Mark Lengton und Kadri Tammai statt

SAN DIEGO, CA / ACCESS Newswire / 4. November 2026 / Blue Magic Ventures von General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) kehrt am 17. November zur nächsten Dual-Use-Innovations- und Investitionskonferenz Blue Magic Netherlands (BMNL) in Eindhoven zurück. Bereits zum dritten Mal sind Technologieunternehmen mit Sitz in den Niederlanden eingeladen, innovative, transformative Lösungen für kritische Herausforderungen im Verteidigungs- und Sicherheitsbereich vorzustellen.

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Im Rahmen der diesjährigen Veranstaltung werden wichtige Persönlichkeiten aus dem Verteidigungsbereich das Wort ergreifen: Brigadegeneral Peter Gielen, Military Advisor on Integrated Air and Missile Defence der Niederlande; Mark Lengton, Deputy Commissioner Military Production im Ministerium für Wirtschaft und Klima; sowie Kadri Tammai, Chief Programme Officer und Regional Director bei NATO DIANA (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic).

Es ist uns gelungen, das niederländische Ökosystem zu erschließen, das über einen großen Reichtum an Wissen und Know-how verfügt, sagte Brad Lunn, Managing Director von Blue Magic Ventures. Unsere hochkarätigen Redner spiegeln dies deutlich wider, und die diesjährige Konferenz bietet eine großartige Mischung aus Technologiepräsentationen und Keynote-Vorträgen. Wir freuen uns sehr auf die 13 Unternehmen, die ausgewählt wurden, um ihre Kompetenzen und technischen Lösungen auf der diesjährigen Veranstaltung vorzustellen.

Nach Auswertung der Bewerbungen und Vorschläge wurden die folgenden Unternehmen ausgewählt, um auf der diesjährigen BMNL ihre Technologien und Lösungen vorzustellen:

· Ignarion B.V.

· Estel Industries B.V.

· Noorder Dynamics

· Speeder Systems BV

· Nedinsco

· SandGrain

· The Antenna Company Nederland B.V.

· Oko Camera Netherlands B.V.

· Wave Energy Collective BV

· Sensing360 B.V.

· Con-Teg B.V.

· EMX Powertrain

· TETMET

Die Unternehmen werden ihre Kompetenzen vor einer Jury aus Entscheidungsträgern und Branchenvertretern präsentieren, die auf der Suche nach neuen Technologien sind, um die Produktion oder Integration in Systeme der nächsten Generation zu skalieren und zu beschleunigen. In ihren Präsentationen werden die Unternehmen die Vorteile und Anwendungsmöglichkeiten ihrer innovativen Lösungen für zivile und militärische Projekte aufzeigen, darunter unbemannte Flugsysteme, ein Bereich, in dem GA-ASI weltweit führend ist.

Blue Magic Ventures hat sein Portfolio um sechs neue niederländische Unternehmen erweitert, die im Rahmen der Veranstaltung 2025 für neue Investitionen und Kooperationen ausgewählt wurden.

Die BMNL steht allen offen, die sich für neue Technologien, Einblicke in die Branche und den Austausch mit Investoren und Branchenführern interessieren. Die Anmeldung zur Teilnahme an der Konferenz ist bis zum 12. November möglich. Entsprechende Details und das Programm finden Sie unter BlueMagicVentures.ga-asi.com.

Über Blue Magic Ventures

Blue Magic Ventures ist die Corporate-Venturing-Initiative von GA-ASI, die darauf ausgerichtet ist, bahnbrechende Technologien von Start-ups und Innovatoren weltweit zu identifizieren, in diese zu investieren und sie zu skalieren. Durch Kapitalinvestitionen, Zugang zu Plattformen und intensive technische Zusammenarbeit beschleunigt Blue Magic Ventures den Weg vom Konzept zur Einsatzfähigkeit für Dual-Use-Technologien.

Über GA-ASI

General Atomics Aeronautical Systems, Inc. ist der weltweit führende Hersteller von unbemannten Luftfahrtsystemen (UAS). Mit mehr als 9 Millionen Flugstunden fliegt die UAS-Reihe Predator® seit über 30 Jahren und umfasst MQ-9A Reaper®, MQ-1C Gray Eagle®, MQ-20 Avenger®, MQ-9B SkyGuardian®/SeaGuardian®, XQ-67A und FQ-42 Vengeance. Das Unternehmen hat sich der Bereitstellung von Multi-Missions-Lösungen mit langer Einsatzdauer verschrieben, die dauerhaftes Situationsbewusstsein und schnelle Schlagkraft ermöglichen. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.ga-asi.com.

Für weitere Informationen besuchen Sie www.ga-asi.com.

Avenger, EagleEye, Gray Eagle, Lynx, Predator, Reaper, SeaGuardian und SkyGuardian sind eingetragene Markenzeichen von General Atomics Aeronautical Systems, Inc. in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

Kontaktinformationen

GA-ASI Media Relations

asi-mediarelations@ga-asi.com

(858) 524-8101

QUELLE: General Atomics Aeronautical Systems, Inc.

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