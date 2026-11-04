IRW-News: RE Royalties Ltd.: RE Royalties legt Emissionsangebot von Green Bonds der Serie 5 im Wert von 5 Mio. $ auf und informiert über den aktuellen Stand der strategischen Wachstumsentwicklung

IRW-PRESS: RE Royalties Ltd.: RE Royalties legt Emissionsangebot von Green Bonds der Serie 5 im Wert von 5 Mio. $ auf und informiert über den aktuellen Stand der strategischen Wachstumsentwicklung

Alle Beträge sind in kanadischen Dollar ausgewiesen, sofern nicht anders angegeben

NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT

VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / 3. November 2026 / RE Royalties Ltd. (TSXV:RE)(OTCQB:RROYF)(FWB:Y2V) (RE Royalties oder das Unternehmen) freut sich, die Auflegung seines fünften besicherten Emissionsangebots von Green Bonds bekannt zu geben, mit dem bis zu 5 Mio. $ aufgebracht werden sollen, um das weitere Wachstum seines Royalty-Portfolios im Bereich erneuerbare Energien zu unterstützen. Aufbauend auf dem Erfolg seiner früheren Green-Bond-Emissionen wird das Unternehmen besicherte Green Bond-Einheiten der Serie 5 im Rahmen einer nicht vermittelten Privatplatzierung (die Green Bond-Einheiten) zu einem Preis von entweder 1.000 $ oder 1.000 US$ pro Green Bond-Einheit anbieten, was einem Bruttoerlös von bis zu 5.000.000 $ entspricht (die Privatplatzierung). Jede Green Bond-Einheit besteht aus Green Bonds im Nennwert von 1.000 $ oder 1.000 US$ (die Green Bonds) sowie 1.000 Stammaktienkaufwarrants (jeweils ein Warrant).

Zur Berechnung des Gesamtbruttoerlöses der Privatplatzierung werden die Emissionen der auf US-Dollar lautenden Green Bond-Einheiten (unter Verwendung des Wechselkurses der Bank of Canada am Abschlussdatum der Privatplatzierung) in kanadische Dollar umgerechnet und der daraus resultierende Gesamtbruttoerlös ermittelt. RE Royalties hält derzeit über 100 Royalty-Beteiligungen an Solar-, Wind-, Wasserkraft-, Batteriespeicher-, erneuerbaren Erdgas- und Energieeffizienzprojekten in Nordamerika, Südamerika und Asien.

Die Auflegung unserer fünften Green Bond-Serie spiegelt das anhaltende Interesse der Anleger am differenzierten Royalty-Finanzierungsmodell von RE Royalties wider und stellt zusätzliches Kapital zur Verfügung, um unsere wachsende Pipeline an Investitionen in erneuerbare Energien weltweit zu unterstützen. Mit derzeit mehr als 100 Royalty-Beteiligungen in verschiedenen Technologien und Regionen sind wir der Ansicht, dass diese Finanzierung uns in die Lage versetzt, weiterhin wiederkehrende Cashflows und langfristigen Aktionärswert zu generieren, kommentierte Bernard Tan, Chief Executive Officer.

Die Green Bonds haben eine Laufzeit von fünf Jahren und werden mit einem Zinssatz von 7,5 % p. a. verzinst, der vierteljährlich zahlbar ist; sie stellen vorrangige Verbindlichkeiten des Unternehmens dar, die durch das Portfolio des Unternehmens aus Royalty- und Kreditinvestitionen besichert sind. Jeder Warrant berechtigt den Inhaber, innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten nach dem Ausgabedatum eine Stammaktie am Kapital des Unternehmens zu einem Ausübungspreis von 0,35 $ pro Stammaktie zu erwerben.

Dieses fünfte Emissionsangebot von Green Bonds wird als Serie 5 bezeichnet, und die Green Bonds werden im Rahmen eines ergänzenden Treuhandvertrags zum bestehenden Green Bond-Treuhandvertrag des Unternehmens vom 10. August 2020 mit der Western Pacific Trust Company als Treuhänder ausgegeben. Eine Kopie des Treuhandvertrags und des ergänzenden Treuhandvertrags wird im SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca verfügbar sein.

Alle im Zusammenhang mit der Privatplatzierung begebenen Wertpapiere, einschließlich der Green Bonds und der Warrants, aus denen sich die Green Bond-Einheiten zusammensetzen, unterliegen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabedatum.

Der Nettoerlös aus der Privatplatzierung soll in Anlagen und Technologien im Bereich der erneuerbaren Energien fließen, die zur Reduzierung von Treibhausgasen, zur Erreichung der Ziele der Energiewende und zur langfristigen Entwicklung einer nachhaltigen Infrastruktur beitragen. Das Unternehmen hat ein Green Bond-Rahmenwerk 2024 erstellt, das mit den Green Bond Principles (2021) der International Capital Market Association im Einklang steht; dieses Rahmenwerk ist auf der Website des Unternehmens unter https://www.reroyalties.com/greenbonds verfügbar.

Der Abschluss der Privatplatzierung wird voraussichtlich am oder um den 30. November 2026 oder zu einem anderen vom Unternehmen festgelegten Zeitpunkt erfolgen. Der Abschluss der Privatplatzierung kann in einer oder mehreren Tranchen erfolgen und unterliegt der Genehmigung durch das Unternehmen sowie den behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Das Unternehmen kann eine Vermittlerprovision auf den Bruttoerlös zahlen, der von bestimmten Zeichnern eingenommen wird, die von berechtigten Vermittlern vermittelt wurden; diese Provision macht nur einen Teil des gesamten Emissionserlöses aus.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe von Angeboten zum Kauf der Wertpapiere in irgendeiner Jurisdiktion dar, noch darf ein Angebot oder Verkauf der Wertpapiere in einer Jurisdiktion erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung oder den Wertpapiergesetzen einzelner Bundesstaaten registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch an US-Personen oder Personen in den Vereinigten Staaten bzw. auf deren Rechnung oder zu deren Gunsten angeboten oder verkauft werden.

Ergebnisse der Jahreshauptversammlung

RE Royalties gibt zudem die Ergebnisse der am 29. Oktober 2026 abgehaltenen Jahreshauptversammlung des Unternehmens (die Versammlung) sowie die Ernennung von Bernard Tan zum Chair des Boards bekannt. Die Ernennung gewährleistet die Kontinuität in der Unternehmensführung, da Mitbegründer Marchand Snyman nach achtjähriger Tätigkeit aus dem Board ausscheidet.

Insgesamt waren auf der Versammlung 7.808.697 Stammaktien persönlich oder durch Vollmacht vertreten, was 17,88 % der Stimmrechte aller zum Stichtag im Umlauf befindlichen Stammaktien des Unternehmens entsprach. Alle den Aktionären vorgelegten Tagesordnungspunkte, wie in der Einberufung (Notice of Meeting) und dem Informationsrundschreiben (Information Circular) vom 29. September 2026 dargelegt, wurden angenommen, darunter: (a) die Wahl der Direktoren des Unternehmens für das kommende Jahr, (b) die Bestellung des Wirtschaftsprüfers des Unternehmens für das kommende Jahr, (c) die Genehmigung des Aktienoptionsplans, gemäß dem das Unternehmen Aktienoptionen in Höhe von bis zu 10 % seiner zum Zeitpunkt der Gewährung ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien gewähren kann; (d) die Genehmigung des Non-Employee Director Deferred Share Unit Plan (des DSU-Plans) des Unternehmens, (e) die Genehmigung des Restricted Share Unit Plan (des RSU-Plans) des Unternehmens.

Die folgenden Direktoren wurden als Direktoren des Unternehmens wiedergewählt, wobei die prozentualen Stimmenanteile für jeden Direktor wie folgt ausfielen:

Kandidat Ja-Stimmen Ja-Stimmen in % Stimmenthaltungen Enthaltungen in %

Alexa Blain 7.783.697 100 % 0 0 %

Rene Carrier 7.783.697 100 % 0 0 %

Stephen Cheeseman 7.783.697 100 % 0 0 %

Gord Fretwell 7.783.697 100 % 0 0 %

Jill Leversage 7.783.697 100 % 0 0 %

Bernard Tan 7.783.697 100 % 0 0 %

Marchand Snyman stellte sich bei der am 29. Oktober 2026 abgehaltenen Jahreshauptversammlung des Unternehmens nicht zur Wiederwahl als Direktor. Marchand Snyman ist seit November 2018 Mitglied des Boards of Directors und fungierte seit 2018 als Chair. Als Mitbegründer und Chair trug Herr Snyman maßgeblich dazu bei, RE Royalties als erstes Unternehmen zu etablieren, das das Royalty-Finanzierungsmodell im Bereich der erneuerbaren Energien anwendet, und begleitete die Entwicklung des Unternehmens von einem privaten Start-up zu einer international diversifizierten Royalty-Plattform. Während seiner gesamten Tätigkeit leistete er wertvolle Führungsarbeit und Beratung, während das Unternehmen seine strategischen Ziele vorantrieb und langfristigen Wert für die Aktionäre schuf. Herr Snyman scheidet aus dem Board aus, wird aber in seiner Eigenschaft als Mitbegründer weiterhin bei RE Royalties tätig sein.

Wir möchten Herrn Snyman für seine herausragenden Leistungen und sein Engagement für das Unternehmen danken, sagte Bernard Tan. Seine Führungsqualitäten, seine Weitsicht und sein Engagement haben maßgeblich zum Erfolg des Unternehmens beigetragen, und wir sind ihm für seine zahlreichen Beiträge dankbar.

Aktueller Stand der strategischen Überprüfung

Wie am 27. März 2026 bekannt gegeben, hat RE Royalties eine formelle Überprüfung strategischer Alternativen (die strategische Überprüfung) eingeleitet, um Möglichkeiten zur Wertmaximierung für die Aktionäre zu identifizieren und Optionen zur Finanzierung seiner umfangreichen Pipeline an Investitionschancen zu bewerten.

Seit Beginn der strategischen Überprüfung hat das Management weiterhin Interesse von strategischen und finanziellen Partnern erhalten und gleichzeitig seine Pipeline an Royalty-Investitionsmöglichkeiten erweitert. Der Schwerpunkt der Überprüfung liegt weiterhin auf der Identifizierung von Strukturen und Partnerschaften, die das Wachstum beschleunigen und den Aktionärswert maximieren können.

Die strategische Überprüfung zielt darauf ab, Alternativen zu bewerten, die die Fähigkeit des Unternehmens verbessern könnten, ähnliche langfristige Royalty-Investitionsmöglichkeiten zu nutzen und gleichzeitig den Wert für die Aktionäre zu maximieren. Die Beauftragung von Range Renewables erweitert den Zugang des Unternehmens zu US-Investoren, strategischen Partnern und Akteuren auf dem Markt für erneuerbare Energien und unterstützt das Ziel von RE Royalties, seine Sichtbarkeit und Marktpräsenz in einem der weltweit größten Märkte für erneuerbare Energien zu steigern. RE Royalties weist darauf hin, dass die Beauftragung eines Beraters nicht als Hinweis darauf interpretiert werden sollte, dass eine bestimmte Transaktion angestrebt wird.

Das Unternehmen hat sich im Rahmen dieser strategischen Überprüfung mit verschiedenen interessierten Parteien getroffen und setzt die Gespräche fort. Es gibt jedoch weder Gewähr dafür, dass die strategische Überprüfung zu einer Transaktion oder einem anderen strategischen Ergebnis führen wird, noch Gewähr hinsichtlich des Zeitpunkts, der Bedingungen oder des Abschlusses eines solchen Ergebnisses.

Über RE Royalties Ltd.

RE Royalties Ltd. erwirbt umsatzabhängige Royalties für Anlagen und Technologien im Bereich der erneuerbaren Energien, indem es privaten und börsennotierten Unternehmen in diesem Sektor nicht verwässernde Finanzierungslösungen anbietet. RE Royalties ist das erste Unternehmen, das dieses bewährte Geschäftsmodell auf den Sektor der erneuerbaren Energien anwendet.

Das Unternehmen besitzt derzeit über 100 Royalties an Solar-, Wind-, Wasser-, Batteriespeicher-, Energieeffizienz- und erneuerbaren Erdgasprojekten in Nordamerika, Südamerika und Asien. Die Geschäftsziele des Unternehmens bestehen darin, den Aktionären eine starke und wachsende Rendite, einen robusten Kapitalschutz, eine hohe Wachstumsrate durch Reinvestitionen und einen nachhaltigen Investitionsfokus zu bieten.

Für weitere Informationen

RE Royalties Ltd.

Talia Beckett

VP, Communications and Sustainability

T: (778) 374-2000

E: investor@reroyalties.com

www.reroyalties.com

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulations Services Provider (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) noch eine andere Aufsichtsbehörde oder Wertpapierbörse übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf der Wertpapiere in einer Rechtsordnung dar, noch darf ein Angebot oder Verkauf der Wertpapiere in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre. Die angebotenen Wertpapiere wurden von keiner Aufsichtsbehörde genehmigt oder abgelehnt. Das Angebot und der Verkauf der Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der U.S. Securities Act) oder den Wertpapiergesetzen einzelner Bundesstaaten registriert und dürfen ohne Registrierung oder eine geltende Befreiung von den Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act und der geltenden Wertpapiergesetze einzelner Bundesstaaten nicht in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen angeboten oder verkauft werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend als zukunftsgerichtete Informationen bezeichnet) im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze in Bezug auf das Unternehmen. Zukunftsgerichtete Informationen umfassen den Abschluss der Privatplatzierung, die Verwendung des Erlöses und den Erhalt der Genehmigung der Privatplatzierung und sind in der Regel durch Wörter wie glauben, erwarten, voraussehen, beabsichtigen, schätzen, annehmen und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet oder sind solche, die sich zwangsläufig auf zukünftige Ereignisse beziehen. Diese Informationen stellen Vorhersagen dar, und die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse können erheblich davon abweichen. Zukunftsgerichtete Informationen können sich auf die Zukunftsaussichten des Unternehmens und erwartete Ereignisse oder Ergebnisse beziehen und können Aussagen über die Finanzergebnisse des Unternehmens, die zukünftige Finanzlage, das erwartete Wachstum der Cashflows, die Geschäftsstrategie, Budgets, prognostizierte Kosten, prognostizierte Kapitalausgaben, Steuern, Pläne, Ziele, Branchentrends und Wachstumschancen einschließlich Finanzierungen enthalten. Für eine ausführlichere Darstellung aller anwendbaren Risikofaktoren und ihrer potenziellen Auswirkungen wird der Leser auf die jüngsten Einreichungen des Unternehmens bei SEDAR+ sowie auf andere bei OTC Markets eingereichte Informationen verwiesen, die über die Profilseite des Unternehmens unter www.sedarplus.ca abgerufen werden können.

QUELLE: RE Royalties Ltd.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Fassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt, zusammengefasst oder redaktionell verdichtet sein. Die Erstellung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein. Obwohl der Text redaktionell geprüft wurde, können Fehler, Auslassungen, Übersetzungsungenauigkeiten oder Sinnverschiebungen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen. Die Haftung für Schäden aus der Nutzung dieser Übersetzung ist ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen; maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf den relevanten Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au) oder auf der Website des Emittenten. Bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

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