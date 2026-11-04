IRW-News: Spartan Metals Corp.: Bill Trenaman, anerkannter Branchenkenner des Bergbausektors, tritt dem Board von Spartan Metals bei

IRW-PRESS: Spartan Metals Corp.: Bill Trenaman, anerkannter Branchenkenner des Bergbausektors, tritt dem Board von Spartan Metals bei

Vancouver, Kanada, 4. November 2026 / IRW-Press / Spartan Metals Corp. (Spartan oder das Unternehmen) (TSX-V: W | OTCQB: SPRMF | FWB: J03), ein Explorations- und Entwicklungsunternehmen mit Schwerpunkt auf Wolfram und kritischen Mineralen im Westen der Vereinigten Staaten, freut sich, die Ernennung von Herrn Bill Trenaman zu einem unabhängigen Non-Executive Director (nicht geschäftsführender Direktor) mit heutiger Wirkung bekannt zu geben. In Verbindung mit dieser Ernennung wird Kosta Tsoutsis im Rahmen eines geplanten Übergangs aus dem Board zurücktreten.

Brett Marsh, President und CEO von Spartan Metals, sagt dazu: Wir freuen uns sehr, Bill bei Spartan begrüßen zu dürfen. Er wird unser Team mit seiner jahrzehntelangen Erfahrung bei Ivanhoe Mines sowie anderen Rohstoffunternehmen in Kombination mit seinen umfangreichen Branchen- und Anlegerbeziehungen verstärken und beim Ausbau unseres Wolfram-Molybdän-Projekts Victorio und unseres Wolfram-Silber-Rubidium-Projekts Eagle unterstützen. Bills Verständnis der Kapitalmärkte für den Bergbau ergänzt unser technisches Fachwissen. Seine Kontakte und Erfahrung in der Kommunikationsstrategie für wichtige Mineralprojekte können uns dabei helfen, ein breiteres Anlegerpublikum zu erreichen und mit potenziellen strategischen Partnern in Kontakt zu treten. Spartan möchte Kosta aufrichtig für seine Beiträge und seine Unterstützung während einer wichtigen Phase für das Unternehmen danken.

Bill Trenaman verfügt über umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Kapitalmärkte und Investor Relations, die er über mehrere Jahrzehnte hinweg im Bergbausektor gesammelt hat. Er war in leitenden Investor Relations-Funktionen bei Ivanhoe Mines und Ivanplats tätig, wobei er die Kommunikation mit Anlegern im Zusammenhang mit wichtigen internationalen Mineralprojekten unterstützte. Dazu gehörten Oyu Tolgoi, eine der bedeutenden Kupfer-Gold-Lagerstätten der Welt, und Kamoa-Kakula, eine der weltweit größten hochgradigen Kupferminen. Seine Erfahrung umfasst auch die Tätigkeit bei Junior-Bergbauunternehmen wie Jinshan Gold Mines und Treminco Resources, wodurch er breite Einblicke in den Explorations-, Erschließungs- und Kapitalmarktzyklus gewinnen konnte. Herr Trenaman wird bei Spartan tiefgreifende Fachkenntnisse in den Bereichen Investor Relations, Kapitalmärkte, Unternehmenspositionierung sowie Aktionärs- und Investorenkommunikation einbringen, unter anderem in der Vermittlung des Wertversprechens von Rohstoffunternehmen.

Erklärung der qualifizierten Person

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden unter Aufsicht von Brett R. Marsh, CPG, erstellt und von ihm genehmigt. Herr Marsh ist President und CEO von Spartan Metals Corp. sowie eine qualifizierte Person im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects.

Quellenangaben

1 Nevada Bureau of Mines and Geology, 1988, Bulletin 105 S. 213-217

Über Spartan Metals Corp.

Spartan Metals konzentriert sich auf die Entwicklung von Projekten für kritische Minerale in etablierten und stabilen Bergbaugebieten im Westen der Vereinigten Staaten, wobei der Schwerpunkt auf dem Aufbau eines Portfolios aus strategischen Mineralen für die Rüstungsindustrie liegt, darunter Wolfram, Rubidium, Antimon, Wismut und Arsen.

Spartan hat eine Option auf den Erwerb von 100 % des Wolfram-Molybdän-Projekts Victorio in New Mexico und besitzt 100 % des Wolfram-Silber-Rubidium-Projekts Eagle in Nevada. Victorio ist ein Wolfram-Molybdän-Projekt im fortgeschrittenen Stadium, das ca. 45 Kilometer westlich von Deming im Luna County, New Mexico, liegt. Spartan hält eine Option auf den Erwerb einer Beteiligung von 100 % am Projekt, das 222 nicht patentierte Lode-Mining-Claims mit einer Fläche von ca. 15,8 km² umfasst; zudem sind Beryllium und Flussspat als weitere kritische Rohstoffe vorhanden.

Die aktualisierte MRE mit Stichtag 3. August 2026 weist 84,54 Mio. Short Tons (US-Tonnen) an gemessenen und angedeuteten Mineralressourcen mit einem Gehalt von 0,10 % WO und 0,09 % Mo (0,15 % WOÄq bzw. 0,25 % MoÄq) und 101,84 Mio. Short Tons an vermuteten Mineralressourcen mit einem Gehalt von 0,09 % WO und 0,06 % Mo (0,13 % WOÄq bzw. 0,22 % MoÄq) aus. Diese Zahlen basieren auf einem GMV-Cutoff-Wert von 50 US$ pro Short Ton und auf Preisen von 30 US$/Pfund WO und 18 US$/Pfund Mo. Die Äquivalentwerte wurden anhand eines Gewinnungsgrades von 75 % sowohl für Mo als auch für WO berechnet. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven; für sie liegt noch kein Nachweis der wirtschaftlichen Realisierbarkeit vor.

Das Projekt Eagle ist eine Explorationsmöglichkeit in Distriktgröße, die drei vormals produzierende Wolframminen (Tungstonia, Yellow Jacket und Rees/Antelope) mit gemeldeten historischen Fördergehalten von 0,6 bis 3,51 % WO¹ sowie eine im Rahmen der Probenahmen von Spartan in den Jahren 2025/26 identifizierte Rubidium- und Silbermineralisierung umfasst. Der Betrieb dieser Minen erfolgte von 1915 bis 1942, wobei bis 1956 zeitweise eine Produktion in kleinem Maßstab stattfand. Die Wolframproduktion aus diesen Minen belief sich auf insgesamt 8.379 Short Tons mit Gehalten zwischen 0,6 % und 0,9 % WO1.

Bei Eagle kommen drei Lagerstättentypen vor: Porphyr-, Skarn- und Karbonatverdrängungslagerstätten (CRD), die signifikante oder anomale Gehalte an Wolfram (W), Silber (Ag) und Rubidium (Rb) sowie Cu-Sb±Au-Pb-Zn-Bi-As in drei Schwerpunktgebieten des Projekts aufweisen, was auch das Potenzial zur Gewinnung von W-Rb-Ag aus den historischen Aufbereitungsrückständen der Aufbereitungsanlage Tungstonia umfasst.

Im Namen des Boards von Spartan

Brett Marsh

President, CEO & Direktor

Nähere Informationen:

Brett Marsh, M.Sc., MBA, CPG | President, CEO & Direktor | 1-888-535-0325 | info@spartanmetals.com

Jeff Walker | VP, The Howard Group | 403-221-0915 | jeff@howardgroupinc.com

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