Karlsruhe prüft Fraktionsausschluss von AfD-Bundestagsabgeordnetem

Karlsruhe, 04. ⁠Nov (Reuters) - Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe prüft erstmals in seiner Geschichte, unter welchen Voraussetzungen ein Bundestagsabgeordneter aus seiner Fraktion ausgeschlossen werden kann. Zudem soll die Frage geklärt werden, ob Verfassungsgerichte den Grund überprüfen können. Anlass ist der Ausschluss des AfD-Bundestagsabgeordneten Jan Wenzel Schmidt aus ‌der Bundestagsfraktion im März 2026. "Wir werden heute erörtern, ob beziehungsweise welche Vorgaben das Grundgesetz für einen Fraktionsausschluss macht und ob diese Vorgaben im Falle des Antragstellers (Schmidt) eingehalten ⁠wurden", sagte ⁠Vizepräsidentin Ann-Katrin Kaufhold in ihrer Einführung am Mittwoch.

Jan Wenzel Schmidt hatte den Vorwurf der Vetternwirtschaft in der AfD ins Rollen gebracht. Schmidt, der aus Sachsen-Anhalt stammt, sprach in einem Interview mit Nius von einer "Beutegemeinschaft", die untereinander Anstellungen von Familienangehörigen organisiere. Er bezog sich vor allem auf Sachsen-Anhalt. Schmidt bekam nicht nur ein Parteiausschlussverfahren in ‌Sachsen-Anhalt, er wurde im März 2026 aus der Bundestagsfraktion ‌ausgeschlossen. Dagegen klagt er, denn als fraktionsloser Abgeordneter habe er weniger Rechte. Seine zugeteilte Redezeit im Bundestag falle geringer aus. Im Ausschuss habe er kein Stimmrecht. Nach der Geschäftsordnung der ⁠Fraktion habe er nicht ausgeschlossen werden dürfen, so Schmidts Rechtsanwalt Roland Ulbrich.

Dass die Fraktionszugehörigkeit ‌für Abgeordnete mit Vorteilen verbunden ist, scheint ⁠für das Bundesverfassungsgericht festzustehen. Kaufhold wies in ihrer Einführung etwa darauf hin, dass Fraktionsmitglieder zahlreiche Informationen erhalten, "die sie sich selbst nur mühsam beschaffen könnten."

Die AfD-Bundestagsfraktion hält die Klage Schmidts für unzulässig und unbegründet. Ihr Prozessvertreter Ulrich Vosgerau ‌sagte in der mündlichen Verhandlung in Karlsruhe, ⁠nur wenn ein Ausschluss willkürlich oder ⁠mit an den Haaren herbeigezogenen Begründungen erfolge, könne ein Gericht eingreifen. Dies sei bei Schmidt aber keineswegs der Fall gewesen. Schmidt habe gedroht, er werde eine Bombe hochgehen lassen, wenn gegen ihn Verfahren eingeleitet würden.

Das Urteil des Zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts wird erst in einigen Monaten erwartet. Es dürfte aber grundsätzliche Bedeutung für Fraktionsausschlüsse haben, letztlich auch für Landtagsabgeordnete. Auch gegen die Berliner Abgeordnete Vanessa Emde (Linke) gibt es Forderungen nach einem Fraktionsausschluss. Darüber müsste zwar das Landesverfassungsgericht entscheiden, die ⁠Maßstäbe aus Karlsruhe wären aber gesetzt.

(Bericht von Ursula Knapp, redigiert von Kerstin Dörr - Bei Rückfragen wenden Sie sich an die Redaktionsleitung unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)