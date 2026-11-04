Krachende Niederlage für Trump - Demokraten erobern den Kongress

- von Joseph ⁠Ax und Christian Rüttger

Washington/Berlin, 04. Nov (Reuters) - Bei den Zwischenwahlen in den USA hat Präsident Donald Trump ein Debakel erlebt. Die oppositionellen Demokraten eroberten übereinstimmenden Medienprognosen zufolge die Mehrheiten in beiden Kongresskammern. Gerade im besonders umkämpften Rennen um den Senat gelang es ihnen, nicht nur kritische Sitze zu halten, sondern überraschend mehrere absolute Hochburgen der Republikaner zu übernehmen, darunter Texas, South Carolina, Kansas und Iowa. Auch in einer Reihe ‌von Bundesstaaten standen die Zeichen auf Machtwechsel: Kandidaten der Demokraten gewannen die Gouverneurswahlen in mehreren klassisch konservativen Bastionen.

Mit den Erfolgen der Demokraten bei der Wahl zum Repräsentantenhaus war allgemein gerechnet worden. Im Senat wurde dagegen ein deutlich knapperes Rennen erwartet. Doch ⁠auch mit der ⁠Mehrheit in nur einer der beiden Parlamentskammern hätten die Demokraten Trump das Regieren in den verbleibenden zwei Jahren seiner Präsidentschaft erheblich erschweren können, etwa indem sie Gesetzesvorhaben blockieren oder Untersuchungen gegen Trump und sein Umfeld einleiten. Mit der Kontrolle im Senat können sie nun auch wichtige Personalentscheidungen Trumps verhindern.

Da der Präsident aber weitgehende Befugnisse in vielen Bereichen behält, ist Beobachtern zufolge etwa in der Außenpolitik zunächst nicht zwingend mit einem grundsätzlichen Politikwechsel in Washington zu rechnen. Trump kann zudem weiter auf das Mittel des Regierens per ‌Dekret zurückgreifen, wie er das regelmäßig tut. Gleichwohl dürfte der Ausgang der Zwischenwahlen ‌Auswirkungen darauf haben, wie die Republikaner in die nächste Präsidentschaftwahl 2028 ziehen, bei der Trump nicht erneut antreten darf.

STIMMUNGSTEST FÜR TRUMP

Die Zwischenwahlen zur Halbzeit von Trumps aktueller Amtsperiode galten als erster großer Stimmungstest für den Republikaner seit seiner Rückkehr ins Weiße Haus im Januar 2025. Er stand ⁠zwar nicht selbst auf dem Wahlzettel, aber dennoch im Mittelpunkt der Abstimmung, die geprägt war von der Wut vieler Wählerinnen und ‌Wähler über die hohen Lebenshaltungskosten. Viele geben dem unter Trump begonnenen Iran-Krieg ⁠und der umstrittenen Zollpolitik des Republikaners die Schuld für die hohen Preise vor allem für Lebensmittel und Benzin. Aber auch mit dem extrem harten Kurs in der Einwanderungspolitik waren viele Amerikaner unzufrieden. In Umfragen kam Trump zuletzt nur noch auf knapp über 30 Prozent Zustimmung. Mehrere Republikaner hatten sich deshalb bereits von ihm distanziert aus Furcht, stellvertretend ‌für Trump an der Wahlurne abgestraft zu werden.

TRUMP FABULIERT ÜBER ERDRUTSCHSIEG

Trump ⁠sah dies naturgemäß anders: In einer ersten Reaktion schrieb ⁠er in Online-Medien, hätte er zur Wahl gestanden, hätten die Republikaner einen Erdrutschsieg eingefahren. Nachwahlbefragungen von US-Medien zufolge gab die Hälfte der Wähler landesweit jedoch an, die Zwischenwahlen 2026 als Gelegenheit zu sehen, dem Präsidenten eine Abfuhr zu erteilen. Drei Viertel erklärten, sie seien verärgert oder unzufrieden mit der Richtung, in die sich das Land bewegt. Zudem sagten 70 Prozent der befragten Wähler, sie wünschten sich, dass der Kongress den Präsidenten stärker kontrollieren und im Zaum halten würde.

Insgesamt standen am Dienstag bei den sogenannten Midterms 35 der 100 Senatssitze zur Wahl sowie sämtliche 435 Sitze im Repräsentantenhaus. Daneben fanden in drei Dutzend Bundesstaaten Gouverneurswahlen statt, ebenso wie Tausende Wahlen auf Landes- und Kommunalebene. Abgestimmt wurde in vielen Bezirken zudem über unzählige Vorhaben, die von ⁠einer Steuer für Milliardäre bis hin zum Recht auf Abtreibung reichen.

(Mitarbeit: Jason Lange, Brad Heath, Dan Rosenzweig-Ziff, Nathan Layne und Scot W. Stevenson, geschrieben von Christian RüttgerRedigiert von Sabine Wollrab.Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)