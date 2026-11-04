Krachende Niederlage für Trump - Demokraten erobern den Kongress

- von Joseph Ax und Christian ⁠Rüttger

Washington/Berlin, 04. Nov (Reuters) - Bei den Zwischenwahlen in den USA hat Präsident Donald Trump ein regelrechtes Debakel erlebt. Die oppositionellen Demokraten eroberten überraschend eindeutig die Mehrheiten in beiden Kongresskammern. Gerade im besonders umkämpften Rennen um den Senat gelang es ihnen, nicht nur auf der Kippe stehende Sitze zu halten, sondern sogar eine Reihe absoluter Hochburgen der Republikaner zu übernehmen. Eine "blaue Welle" - angelehnt an die Parteifarbe der Demokraten - überspülte selbst tief konservative Bastionen wie Texas, South Carolina, Kansas und Iowa. Unzählige Kandidaten der Republikaner bekamen auch auf Bundesstaats- und Kommunalebene stellvertretend für Trump eine Abreibung verpasst. Mehrere einflussreiche Gouverneursposten wechselten zu Demokraten, die bis vor Kurzem als chancenlos galten.

Für Trump, der explizit dazu aufgerufen hatte, so zu tun, als ob er ‌selbst auf dem Wahlzettel stünde, entpuppte sich der erste große Stimmungstest seit seiner Rückkehr ins Weiße Haus im Januar 2025 als eine der schwersten Niederlagen in seiner politischen Laufbahn. Zwar war mit Erfolgen der Demokraten bei der Wahl zum Repräsentantenhaus allgemein gerechnet worden. Aber im Senat wurde ein deutlich knapperes Rennen erwartet.

Sobald der neue Kongress nun im Januar erstmals zusammenkommt, können die Demokraten Trump das Regieren in den verbleibenden zwei ⁠Jahren seiner Präsidentschaft erheblich erschweren. Es wird ⁠davon ausgegangen, dass sie ihre neue Macht im Parlament dazu nutzen, um Ermittlungen gegen Trumps Regierung, seine Familie und seine Verbündeten einzuleiten und Zugeständnisse bei wichtigen Gesetzesvorhaben zu fordern. Dank der Mehrheit im Senat können sie außerdem wichtige Personalentscheidungen Trumps blockieren, etwa wenn ein Posten am Obersten Gerichtshof frei werden sollte.

KEIN KURSWECHSEL IN DER AUßENPOLITIK ERWARTET

Allerdings behält der Präsident trotz der veränderten Kräfteverhältnisse im Kapitol weitgehende Befugnisse in vielen Bereichen, etwa der Außenpolitik. Welchen Kurs er somit gegenüber der Ukraine, im Nahen Osten oder in den von ihm angezettelten Handelskonflikten gegen Europa, Kanada, Mexiko oder China einschlägt, bleibt Beobachtern zufolge abzuwarten. Trump kann zudem weiter auf das Mittel des Regierens per Dekret zurückgreifen, das er regelmäßig nutzt. Mit einem grundsätzlichen Politikwechsel in Washington ist somit nach Einschätzung vieler Beobachter zunächst nicht zwingend zu rechnen. "Im Kern bleibt es auch nach dem klaren Sieg der Demokraten bei den Midterms dabei: Die Außenpolitik wird ‌vom Präsidenten bestimmt", sagte der Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung, Metin Hakverdi. Der Politikexperte Klemens Fischer von der Universität Köln machte im Interview mit Reuters ‌TV angesichts der Siegeswelle der Demokraten sogar einen Dammbruch aus. Er ging aber davon aus, dass Trump weiter so regieren werde wie bisher.

Gleichwohl dürfte der Ausgang der Zwischenwahlen Auswirkungen darauf haben, wie Republikaner und Demokraten die nächste Präsidentschaftswahl 2028 angehen, bei der Trump laut Verfassung nicht erneut antreten darf. Die neuen Machtverhältnisse in Washington könnten ihm den Status als "lahme Ente", also eines Präsidenten mit stark eingeschränktem Handlungsspielraum, aufzwingen und das Scheinwerferlicht auf potenzielle Nachfolger schwenken. Auch bei den Demokraten dürften sich die ersten ⁠Anwärter auf die Präsidentschaftskandidatur in Position bringen. Vertreter des linken Flügels feierten wichtige Achtungserfolge bei den Zwischenwahlen, die ihrer Bewegung einen Schub geben könnten. So setzte sich im besonders beachteten Senatsrennen in Michigan der israelkritische Demokrat Abdul El-Sayed ‌durch. Der wiederholt von Trump scharf attackierte 42-Jährige wird der erste muslimische US-Senator.

DEMOKRATEN PUNKTEN BEI LATINOS

El-Sayed profitierte wie viele ⁠andere Demokraten von der Wut der Wählerinnen und Wähler über Trumps Politik. Die Partei erhielt sowohl in den reichsten als auch in den ärmsten Wahlkreisen Zulauf. Sie punktete bei Menschen mit Hochschuldiplom ebenso wie bei denen ohne höheren Bildungsabschluss. Besonders deutlich waren die Zugewinne der Demokraten in Landkreisen mit hohem Latino-Anteil, darunter die Grenzgebiete von Texas sowie die landwirtschaftlich geprägten Orte in der Prärie von Kansas. Noch bevor die letzten Stimmen am Mittwoch ausgezählt waren, stand der Durchmarsch der Demokraten fest. Im Senat eroberten sie mindestens sieben Sitze, vier wären nötig gewesen. Und auch im Repräsentantenhaus übersprangen sie problemlos die für ‌eine Mehrheit notwenige Schwelle von 218 Mandaten.

Der Präsident stand zwar nicht selbst auf dem Stimmzettel, aber dennoch im Mittelpunkt. Viele Amerikaner ⁠geben dem unter Trump begonnenen Iran-Krieg und der umstrittenen Zollpolitik des Republikaners die Schuld für ⁠die hohen Lebenshaltungskosten, die sie vor allem beim Lebensmittelkauf in den Supermärkten und beim Tanken merken. Aber auch mit dem extrem harten Kurs in der Einwanderungspolitik waren viele Amerikaner unzufrieden. In Umfragen kam Trump zuletzt nur auf knapp über 30 Prozent Zustimmung. Mehrere Republikaner hatten sich deshalb von ihm distanziert aus Furcht, an der Wahlurne wegen Trump abgestraft zu werden.

TRUMP FABULIERT ÜBER ERDRUTSCHSIEG

Trump sah dies anders: In einer ersten Reaktion schrieb er in Online-Medien, hätte er zur Wahl gestanden, hätten die Republikaner einen Erdrutschsieg eingefahren. Nachwahlbefragungen von US-Medien zufolge gab die Hälfte der Wähler landesweit jedoch an, die Zwischenwahlen 2026 als Gelegenheit zu sehen, dem Präsidenten eine Abfuhr zu erteilen. Drei Viertel erklärten, sie seien verärgert oder unzufrieden mit der Richtung, in die sich das Land bewege. Zudem sagten 70 Prozent der befragten Wähler, sie wünschten sich, dass der Kongress den Präsidenten stärker kontrollieren und im Zaum halten würde.

Immerhin: Befürchtungen, Trump könnte die Rechtmäßigkeit der Wahlen infrage stellen, wie er dies 2020 getan hat, legten sich zunächst. In einem Interview mit "Fox News" gratulierte er den Demokraten und akzeptierte den Wahlausgang. Er sagte zu, in Bereichen wie der Einwanderungspolitik zusammenzuarbeiten, drohte allerdings auch mit seinem Vetorecht, sollten die Demokraten "verrückte" Gesetzesvorhaben einbringen. Abzuwarten bleibt, ob der Kongress und Trump bis zu den nächsten Präsidentschafts- und Kongresswahlen tatsächlich die tiefe ⁠Kluft zwischen den Parteien überbrücken oder sich in zermürbenden Grabenkämpfen verstricken. Experte Fischer gab sich pessimistisch: In den nächsten zwei Jahren werde es "sehr, sehr schwer werden, sowohl national als auch international mit einem Präsidenten, der eigentlich keine Hemmungen mehr haben muss und auch keine haben wird".

(Mitarbeit: Reuters TV, Jason Lange, Brad Heath, Dan Rosenzweig-Ziff, Nathan Layne und Scot W. Stevenson, geschrieben von Christian RüttgerRedigiert von Sabine Wollrab.Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder ‌frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)