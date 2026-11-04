London, ⁠04. Nov (Reuters) - Ein boomendes Lebensmittelgeschäft hat dem britischen Einzelhändler Marks & Spencer im ersten Halbjahr einen Gewinnsprung beschert. Die gute Entwicklung konnte die anhaltende ‌Schwäche im Modegeschäft jedoch nicht vollständig ausgleichen, wie das 142 Jahre alte Unternehmen, eine der ⁠bekanntesten Marken ⁠im britischen Einzelhandel, am Mittwoch mitteilte. Der bereinigte Vorsteuergewinn habe sich im Vergleich zum Vorjahr, das von einer Cyber-Attacke geprägt war, auf 403,2 Millionen Pfund mehr als verdoppelt. ‌Als Zeichen der Zuversicht wurde ‌die Zwischendividende um 16,7 Prozent angehoben.

Während die Lebensmittelsparte als wachstumsstärkster Anbieter in Großbritannien Marktanteile gewonnen und ⁠1,5 Millionen neue Kunden angezogen habe, seien die ‌Ergebnisse im Bereich Mode, ⁠Heim und Kosmetik "hinter den Möglichkeiten zurück" geblieben, räumte Konzernchef Stuart Machin ein. Zwar habe sich das Geschäft von den Folgen ‌des Hackerangriffs erholt, ⁠doch die Profitabilität liege noch ⁠unter dem Niveau von vor zwei Jahren. Für die zweite Jahreshälfte rechne er mit einer Besserung, da sich die Warenverfügbarkeit erholt habe. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte Machin.

Bericht von James Davey, geschrieben von Anneli Palmen, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).