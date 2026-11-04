Maschinenbauer verbuchen im September mehr Aufträge

Düsseldorf, ⁠04. Nov (Reuters) - Die deutschen Maschinenbauer haben im September mehr Aufträge an Land gezogen. Die Bestellungen ‌seien gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 14 Prozent gestiegen, teilte der Branchenverband ⁠VDMA ⁠am Mittwoch mit. Im Inland habe das Plus 22 Prozent betragen, im Ausland elf Prozent. "Dieses Monatsergebnis basiert wesentlich ‌jedoch auf einem Basiseffekt", ‌erklärte VDMA-Chefvolkswirt Johannes Gernandt. Der September 2025 sei der schlechteste ⁠Monat des gesamten Vorjahres gewesen.

In den ‌ersten neun Monaten ⁠2026 seien die Bestellungen um fünf Prozent gestiegen. "Der aktuelle Konjunkturaufschwung ist noch ein ‌wackeliges Pflänzchen ⁠und darf jetzt nicht ⁠durch neue Belastungen, etwa einen überhöhten Tarifabschluss, gleich wieder zertreten werden", betonte Gernandt.

(Bericht von Tom Käckenhoff, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere ⁠Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)