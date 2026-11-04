Maschinenbauer verbuchen im September mehr Aufträge
Düsseldorf, 04. Nov (Reuters) - Die deutschen Maschinenbauer haben im September mehr Aufträge an Land gezogen. Die Bestellungen seien gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 14 Prozent gestiegen, teilte der Branchenverband VDMA am Mittwoch mit. Im Inland habe das Plus 22 Prozent betragen, im Ausland elf Prozent. "Dieses Monatsergebnis basiert wesentlich jedoch auf einem Basiseffekt", erklärte VDMA-Chefvolkswirt Johannes Gernandt. Der September 2025 sei der schlechteste Monat des gesamten Vorjahres gewesen.
In den ersten neun Monaten 2026 seien die Bestellungen um fünf Prozent gestiegen. "Der aktuelle Konjunkturaufschwung ist noch ein wackeliges Pflänzchen und darf jetzt nicht durch neue Belastungen, etwa einen überhöhten Tarifabschluss, gleich wieder zertreten werden", betonte Gernandt.
(Bericht von Tom Käckenhoff, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
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