US-Schnellrestaurant-Kette

McDonald's verdient mehr trotz Kundenschwund in den USA - Aktie im Plus

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Thema: Dividenden-Aristokraten
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Trotz eines Umsatzrückgangs in seinem Heimatmarkt hat McDonald's im vergangenen Quartal mehr verdient als erwartet. Der vergleichbare Umsatz im US-Geschäft sei um 0,2 Prozent gesunken, teilte die ‌US-Schnellrestaurant-Kette am Mittwoch mit. Grund für die Einbußen sei, dass finanziell unter Druck stehende Verbraucher seltener essen ⁠gehen.

Es ⁠war der erste Umsatzrückgang für McDonald's in den USA nach fünf Quartalen mit Wachstum. Der bereinigte Gewinn je Aktie übertraf derweil dank um rund vier Prozent gesunkenen Betriebskosten mit 3,57 Dollar die Markterwartungen ‌von 3,38 Dollar.

Bei den Anlegern kam ‌das gut an: Die Aktie legte im vorbörslichen US-Handel um 2,4 Prozent zu.

Die Kundenfrequenz in den US-Restaurants ist nach ⁠Daten des Analyseunternehmens Placer.ai im abgelaufenen Quartal um 4,6 ‌Prozent zurückgegangen. McDonald's versucht ⁠seit einiger Zeit, mit Sparmenüs und Angeboten für unter drei Dollar preissensible Kunden zurückzugewinnen. "Wir sind ermutigt von der Verbesserung im Laufe des Quartals nach ‌unseren Maßnahmen im Niedrigpreissegment", ⁠erklärte Konzernchef Chris Kempczinski.

Weltweit ⁠stieg der vergleichbare Umsatz um 1,5 Prozent und lag damit im Rahmen der Prognosen. Der Konkurrent Burger King meldete vergangene Woche, dank Rabatten und Sonderaktionen die Umsatzerwartungen übertroffen zu haben.

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