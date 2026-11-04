Merz: Trump hat schon vor Wahl an Kongress vorbei regiert

dpa-AFX · Uhr
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) betont nach den US-Zwischenwahlen mit dem Triumph der Demokraten die starke Stellung von US-Präsident Donald Trump. Merz sagte bei einem SPD-Wirtschaftsforum in Berlin, Trump habe auch in den vergangenen zwei Jahren weitgehend am Kongress vorbei regiert. Er habe die meiste Zeit mit "Executive Orders" gearbeitet. Dies werde er weitermachen. Außerdem habe der amerikanische Präsident laut Verfassung eine starke Stellung und könne unabhängig vom Kongress auch Entscheidungen treffen. Was anders werde, sei die Budgetplanung und damit die Planung der Streitkräfte. Dies werde aber Zeit brauchen./hoe/DP/jha

Artikel teilen:

Das könnte dich auch interessieren

Vonovia, LEG Immobilien und Co.
Was das Grundgesetz zur Vergesellschaftung sagt02. Nov. · dpa-AFX
Was das Grundgesetz zur Vergesellschaftung sagt
Übernahmeofferte
Evonik kritisiert BASF-Angebot: 'Merkwürdiger Zeitpunkt'gestern, 09:05 Uhr · dpa-AFX
Evonik kritisiert BASF-Angebot: 'Merkwürdiger Zeitpunkt'
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
onvista-Analyse zum Mega-Börsengang
Warum Anthropic ein besserer IPO als SpaceX wirdheute, 14:00 Uhr · onvista
Plus
Bis zu sieben Prozent Rendite
So kommst du an die Hyperscaler-Anleihen ranheute, 11:00 Uhr · onvista
Plus
KI und Staatsausgaben lassen Renditen steigen
Aktien, Gold und Co.: So treffen hohe Zinsen dein Depotgestern, 11:02 Uhr · onvista
Alle Plus-Analysen