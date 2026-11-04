Midterms – Startschuss für steigende US-Börse? - ntv Zertifikate 30.10.2026
HSBC · Uhr
Die #US-Zwischenwahlen gelten an der #Börse als wichtiger Gradmesser. Ein Blick auf die Historie seit 1946 zeigt: in den zwei Jahren nach den #Midterms entwickelte sich der S&P 500® Index überwiegend positiv. Friedhelm Tilgen spricht darüber mit Annchristin Jahnel von der #HSBC.
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