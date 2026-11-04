Münchener Rück - Dreifacher Rückenwind

Gerne kombinieren wir die Faktoren „Momentum“ und „low volatility“ in einem unserer Lieblingsansätze. Ziel ist es dabei trendstarke, trendstabile und gleichzeitig schwankungsarme Einzelwerte zu identifizieren. Unsere aktuelle Auswertung der 160 deutschen Standardwerte aus DAX®, MDAX® und SDAX® hat u. a. die Aktie der Münchener Rück an die Oberfläche befördert. Hinzu kommt zusätzlich eine überaus spannende charttechnische Situation. So konnte der Titel das Sprungbrett aus der Haltezone bei 500 EUR und der 38-Monats-Linie (akt. bei 501,84 EUR) für einen neuen Aufwärtsimpuls nutzen. Damit kann die Kursentwicklung der vergangenen 15 Monate als trendbestätigende Flagge interpretiert werden (siehe Chart). Dank dieser Formation rücken die historischen Hochstände bei 611,80/615,80 EUR wieder in den Fokus. Als besonderes „i-Tüpfelchen“ befindet sich die Münchener Rück-Aktie in einer saisonal besonders günstigen Phase. Seit dem Jahr 2000 kann das Papier von Ende September bis Ende Dezember im Mittel um gut 9 % zulegen. Als Absicherung ist entweder die obere Flaggenbegrenzung (akt. bei 540,37 EUR) oder aber die o. g. Bastion bei gut 500 EUR prädestiniert.

Münchener Rück (Monthly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Münchener Rück

Quelle: LSEG, tradesignal²

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