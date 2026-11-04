Nach schweren Zugunglücken - Spaniens Verkehrsminister tritt zurück

Madrid, 03. ⁠Nov (Reuters) - Der spanische Verkehrsminister Oscar Puente hat nach den beiden schweren Zugunglücken im Land in diesem Jahr seinen Rücktritt angekündigt. "Ein Verkehrsminister in einem Land wie Spanien kann mit zwei Unfällen ‌dieser Schwere in weniger als einem Jahr nicht im Amt bleiben", sagte Puente am Dienstag im Parlament. Er habe ⁠die Entscheidung ⁠nach dem jüngsten Unglück von Ende Oktober mit 69 Toten getroffen. Er sei aber zunächst im Amt geblieben, um die Folgen zu bewältigen. Bei einem Unglück im Januar waren bereits 39 Menschen ums Leben gekommen.

Bei dem Unglück im ‌Oktober war ein Hochgeschwindigkeitszug südlich von ‌Madrid mit einem stehenden Zug kollidiert. Puente hatte damals erklärt, dass wegen eines Computerausfalls ein Haltesignal ausgelöst worden sei. Danach sei ⁠jedoch die fehlerhafte Entscheidung getroffen worden, den Zug wieder anfahren ‌zu lassen. Bei der Kollision ⁠in der Region Kastilien-La Mancha kamen 68 Menschen ums Leben. Es war das schwerste Zugunglück in Europa seit 2013.

Im Januar waren bei einer Kollision zweier Hochgeschwindigkeitszüge in ‌der südspanischen Provinz Córdoba ⁠39 Menschen getötet und 122 ⁠verletzt worden. Dabei war ein Zug entgleist und mit einem entgegenkommenden Zug zusammengestoßen. Die Lokführergewerkschaft SEMAF hatte einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters zufolge bereits Monate vor dem Unfall vor dem schlechten Zustand der Gleise an der Unfallstelle gewarnt. Daten der Europäischen Kommission zeigen zudem, dass Spaniens Investitionen in die Instandhaltung seines Hochgeschwindigkeitsnetzes hinter denen anderer großer ⁠europäischer Länder zurückgeblieben sind.

(Bericht von Mireia Merino. Geschrieben von Isabelle Noack. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)