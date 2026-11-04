Nach US-Zwischenwahlen: Dax im Minus erwartet

Der Ausgang der Zwischenwahlen in den USA (Midterms) dürfte den Dax am Mittwoch zunächst belasten. Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex gut zweieinhalb Stunden vor der Eröffnung des Xetra-Handels ein halbes Prozent tiefer auf 25.730 Punkte.

In der Nacht wurde er zeitweise sogar nur noch bei 25.532 Punkten gesehen. In den USA droht nun das, was die Wall Street "Gridlock" nennt - politischer Stillstand. Denn auf der einen Seite steht der republikanische US-Präsident Donald Trump und auf der anderen wohl künftig ein von Demokraten dominierter Kongress. Dies sagen zumindest aktuelle Hochrechnungen. Es wäre eine herbe Niederlage für Trump ganz persönlich, denn er hatte die Parlamentswahlen zu einer Abstimmung über seine Politik gemacht.

USA: Dow im Minus, Nasdaq im Plus

Der Erholungsversuch der New Yorker Technologiebörse Nasdaq am Dienstag ist geglückt. Am Ende behauptete der Auswahlindex Nasdaq 100 allerdings nur ein Plus von 0,7 Prozent auf 28.180 Punkte. Damit endete eine dreitägige Serie herber Verluste.

Die wieder gefragten Halbleiter-Titel - inklusive des Branchenriesen Nvidia - wogen insgesamt schwerer als die enttäuschenden Geschäftsaussagen von Apple und Palantir. Der marktbreite S&P 500 konnte sich mit einem Plus von 0,4 Prozent auf 7.569 Punkte ebenfalls ein wenig berappeln. Dagegen sank der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,4 Prozent auf 51.787 Punkte. Er hatte zu Wochenbeginn als einziges der großen US-Börsenbarometer einen Gewinn ins Ziel gerettet.

Japanische Märkte heute klar im Minus

In Asien hat der Großteil der wichtigsten Börsen nach den Zwischenwahlen in den USA zugelegt. So gab es in China, Hongkong und Südkorea Gewinne. Nach unten ging es dagegen in Japan. Dort sank der Leitindex Nikkei 225, nachdem in Tokio am Dienstag wegen eines Feiertags nicht gehandelt worden war. Der Nikkei konnte aber sein Minus im Handelsverlauf deutlich reduzieren.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 61.910 -1,86 Prozent Hang Seng 23.788 +1,11 Prozent CSI 300 4.081 +1,79 Prozent Kospi 5.653 +0,07 Prozent

Anleihemärkte im Überblick

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 122,46 -0,05 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 3,33 +0,02 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,94 -0,01 Prozentpunkte

Devisenmärkte im Überblick

Ölmärkte im Überblick

Sorte Kurs Veränderung Brent 104,06 Dollar +0,46 Dollar WTI 96,45 Dollar +0,36 Dollar

Umstufungen von Aktien

BERENBERG HEBT ZIEL FÜR EVONIK AUF 22,50 (20) EUR - 'HOLD'

BERENBERG SENKT IONOS AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 38 (36) EUR

BERENBERG SENKT ZIEL FÜR 1&1 AUF 28 (30) EUR - 'BUY'

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR BAYER AUF 66 (63,50) EUR - 'BUY'

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BANK AUF 47,75 (44,25) EUR - 'BUY'

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR GRAND CITY PROPERTIES AUF 8 (7,90) EUR - 'NEUTRAL'

JP MORGAN HEBT ZIEL FÜR EVONIK AUF 15 (14) EUR - 'UNDERWEIGHT'

JP MORGAN HEBT ZIEL FÜR LUFTHANSA AUF 7,50 (7) EUR - 'NEUTRAL'

BAADER BANK STARTET 2G ENERGY MIT 'BUY' - ZIEL 88 EUR

(mit Material von dpa-AFX)

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