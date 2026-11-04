Vorbörse 04.11.2026

Nach US-Zwischenwahlen: Dax im Minus erwartet

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Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Quelle: Adobe.com/PhotoGranary
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Der Ausgang der Zwischenwahlen in den USA (Midterms) dürfte den Dax am Mittwoch zunächst belasten. Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex gut zweieinhalb Stunden vor der Eröffnung des Xetra-Handels ein halbes Prozent tiefer auf 25.730 Punkte.

In der Nacht wurde er zeitweise sogar nur noch bei 25.532 Punkten gesehen. In den USA droht nun das, was die Wall Street "Gridlock" nennt - politischer Stillstand. Denn auf der einen Seite steht der republikanische US-Präsident Donald Trump und auf der anderen wohl künftig ein von Demokraten dominierter Kongress. Dies sagen zumindest aktuelle Hochrechnungen. Es wäre eine herbe Niederlage für Trump ganz persönlich, denn er hatte die Parlamentswahlen zu einer Abstimmung über seine Politik gemacht.

USA: Dow im Minus, Nasdaq im Plus

Der Erholungsversuch der New Yorker Technologiebörse Nasdaq am Dienstag ist geglückt. Am Ende behauptete der Auswahlindex Nasdaq 100 allerdings nur ein Plus von 0,7 Prozent auf 28.180 Punkte. Damit endete eine dreitägige Serie herber Verluste.

Die wieder gefragten Halbleiter-Titel - inklusive des Branchenriesen Nvidia - wogen insgesamt schwerer als die enttäuschenden Geschäftsaussagen von Apple und Palantir. Der marktbreite S&P 500 konnte sich mit einem Plus von 0,4 Prozent auf 7.569 Punkte ebenfalls ein wenig berappeln. Dagegen sank der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,4 Prozent auf 51.787 Punkte. Er hatte zu Wochenbeginn als einziges der großen US-Börsenbarometer einen Gewinn ins Ziel gerettet.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones51.787-0,38 Prozent
S&P 5007.569+0,36 Prozent
Nasdaq 10028.180+0,68 Prozent

Japanische Märkte heute klar im Minus

In Asien hat der Großteil der wichtigsten Börsen nach den Zwischenwahlen in den USA zugelegt. So gab es in China, Hongkong und Südkorea Gewinne. Nach unten ging es dagegen in Japan. Dort sank der Leitindex Nikkei 225, nachdem in Tokio am Dienstag wegen eines Feiertags nicht gehandelt worden war. Der Nikkei konnte aber sein Minus im Handelsverlauf deutlich reduzieren.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22561.910-1,86 Prozent
Hang Seng23.788+1,11 Prozent
CSI 3004.081+1,79 Prozent
Kospi5.653+0,07 Prozent

Anleihemärkte im Überblick

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future122,46 -0,05 Prozent
10-jährige Bundesanleihen3,33+0,02 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,94-0,01 Prozentpunkte

Devisenmärkte im Überblick

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1229+0,33 Prozent
Dollar in Yen158,10-0,39 Prozent
Euro in Yen177,54-0,05 Prozent

Ölmärkte im Überblick

SorteKursVeränderung
Brent104,06 Dollar+0,46 Dollar
WTI96,45 Dollar+0,36 Dollar

Umstufungen von Aktien

BERENBERG HEBT ZIEL FÜR EVONIK AUF 22,50 (20) EUR - 'HOLD'

BERENBERG SENKT IONOS AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 38 (36) EUR

BERENBERG SENKT ZIEL FÜR 1&1 AUF 28 (30) EUR - 'BUY'

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR BAYER AUF 66 (63,50) EUR - 'BUY'

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Fotomontage aus Geldmünzen und Charts

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BANK AUF 47,75 (44,25) EUR - 'BUY'

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR GRAND CITY PROPERTIES AUF 8 (7,90) EUR - 'NEUTRAL'

JP MORGAN HEBT ZIEL FÜR EVONIK AUF 15 (14) EUR - 'UNDERWEIGHT'

JP MORGAN HEBT ZIEL FÜR LUFTHANSA AUF 7,50 (7) EUR - 'NEUTRAL'

BAADER BANK STARTET 2G ENERGY MIT 'BUY' - ZIEL 88 EUR

(mit Material von dpa-AFX)

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