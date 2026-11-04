Nagel: EZB-Zinserhöhung im Dezember aus heutiger Sicht sehr wahrscheinlich nötig

Berlin, 03. ⁠Nov (Reuters) - Bundesbank-Präsident Joachim Nagel hat eine weitere Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank (EZB) kurz vor Weihnachten als sehr wahrscheinlich bezeichnet. "Eine Zinserhöhung im Dezember ist aus heutiger Sicht sehr wahrscheinlich notwendig", sagte Nagel am Dienstagabend in einer Rede in Berlin. Zwar habe der EZB-Rat bei seiner Sitzung vergangene Woche ‌auf einen weiteren Zinsschritt verzichtet, da es bislang wenig Anzeichen für Zweitrundeneffekte wie stark steigende Lohnforderungen gebe. Der Inflationsausblick habe sich zuletzt jedoch verschlechtert.

"Aus heutiger Sicht dürfte allerdings ⁠kaum ein ⁠Weg an einer Zinserhöhung vorbeiführen, wenn sich der Inflationsausblick nicht deutlich verbessert", erklärte Nagel laut Redetext. Die Teuerungsrate im Euroraum war im September auf 3,8 Prozent gestiegen. Grund seien vor allem die durch die Konflikte im Nahen Osten gestiegenen Energiepreise. Die Geldpolitik müsse verhindern, dass daraus ein breiter Preisauftrieb entstehe. Denn dieser könne letztlich auch die Preise ‌anderer Waren und Dienstleistungen stärker erhöhen sowie auf die ‌Lohnforderungen durchschlagen, mahnte Nagel. "Das würde wiederum die Preise nach oben treiben."

EZB-ZIEL VON ZWEI PROZENT INFLATION IN WEITER FERNE

Die EZB sieht nur eine Inflation von zwei Prozent mittelfristig als ideal für die ⁠Konjunktur im Euroraum an. "Unsere Kernaufgabe ist es, Preisstabilität zu sichern", sagte Nagel. "Davon sind wir derzeit ‌ein ganzes Stück entfernt."

Die EZB-Spitze entscheidet am 17. ⁠Dezember erneut über Geldpolitik und Zinsen. Der Beschluss werde auch auf Basis neuer Prognosen getroffen, die erstmals bis ins Jahr 2029 reichten, erläuterte der Bundesbank-Präsident.

DEUTSCHLAND UND FRANKREICH ALS "UNVERZICHTBARER MOTOR"

Nagel warb in seiner Rede zudem für mehr europäische Einigkeit, um ‌in einer sich wandelnden Welt bestehen zu ⁠können: "Wenn wir uns in der Welt behaupten ⁠wollen, wenn wir souverän über unsere Zukunft bestimmen wollen, dann müssen wir in Europa geeint auftreten." Das geopolitische Klima sei rauer geworden und der internationale Wettbewerbsdruck habe zugenommen. Europäische Integration sei besonders dringend beim Binnenmarkt, aber auch in der Verteidigungs- und Außenpolitik.

Deutschland und Frankreich komme dabei eine Schlüsselrolle als "unverzichtbarer Motor für den gesamten Kontinent" zu. Nagel erinnerte an die Europa-Rede des britischen Regierungschefs Winston Churchill vor 80 Jahren, der eine europäische Gemeinschaft getragen von der Partnerschaft beider Länder skizziert hatte. Auch wenn der ⁠Motor heute manchmal zu stocken scheine, führe an der deutsch-französischen Kooperation kein Weg vorbei.

(Bericht von Klaus Lauer. Redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)