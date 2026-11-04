Neuer Prozess gegen Signa-Gründer Benko wegen schweren Betrugs

Wien, 04. ⁠Nov (Reuters) - Gegen den Tiroler Immobilieninvestor Rene Benko hat am Mittwoch am Landesgericht Innsbruck ein weiterer Prozess begonnen. Dem Gründer der zerfallenen Signa-Gruppe werden schwerer Betrug und Insolvenzbetrug - in Österreich als betrügerische Krida bezeichnet - vorgeworfen. ‌Konkret soll er die Privatstiftung des Industriellen Hans Peter Haselsteiner um rund fünf Millionen Euro betrogen haben. Dem 49-Jährigen drohen bis zu ⁠zehn Jahre ⁠Haft. Benko bestreitet die Vorwürfe. Ein Urteil wird am Donnerstag erwartet.

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) wirft Benko vor, im November 2023 Vertreter der Stiftung des früheren Strabag-Chefs Haselsteiner mit einer falschen Garantieerklärung getäuscht zu haben. Diese sollen daraufhin rund 3,3 Millionen Euro an die ‌Signa Holding überwiesen und auf die Rückforderung ‌von rund 1,7 Millionen Euro verzichtet haben. Insgesamt sei der Stiftung dadurch ein Schaden von rund fünf Millionen Euro entstanden. Haselsteiner, ein langjähriger Geschäftspartner ⁠und Investor Benkos, ist für den ersten Verhandlungstag als Zeuge geladen.

Zudem ‌wird Benko betrügerische Krida zur Last ⁠gelegt. Er soll im Zuge seiner Insolvenz ein Jagdgewehr im Wert von 80.000 Euro vor dem Insolvenzverwalter und den Gläubigern verheimlicht haben.

Benko saß seit Januar 2025 in Untersuchungshaft, Mitte ‌Oktober wurde ihm aber ein ⁠elektronisch überwachter Hausarrest gewährt. Seither lebt ⁠er mit Fußfessel in einer Wohnung in Innsbruck. Der Signa-Gründer ist bereits rechtskräftig verurteilt. Ende September erhielt er wegen betrügerischer Krida eine Haftstrafe von 30 Monaten. Insgesamt ermittelt die WKStA im Zusammenhang mit dem Kollaps des Signa-Konglomerats in mehr als einem Dutzend Sachverhalten. Benko ist nicht in allen Strängen Beschuldigter. Die Signa-Insolvenz im November 2023 gilt als die größte Pleite der österreichischen Nachkriegsgeschichte.

Bericht von ⁠Alexandra Schwarz-Goerlich, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).