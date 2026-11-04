Amsterdam, ⁠04. Nov (Reuters) - Die Niederlande schicken den früheren Notenbankchef Klaas Knot ins Rennen um die Nachfolge von EZB-Chefin ‌Christine Lagarde. Die niederländische Regierung teilte am Mittwoch mit, dass sie Knot ⁠für ⁠den Chefposten bei der Europäischen Zentralbank vorgeschlagen hat. Die Euroländer sollen bis Freitag Kandidaten nominieren. Die Finanzminister der Euro-Staaten wollen die ‌Nominierungen dann bei einem ‌Treffen am 9. November sichten.

EZB-Präsidentin Lagarde hatte vorige Woche angekündigt, im ⁠Februar und damit acht Monate vor ‌dem regulären Ende ⁠ihrer Amtszeit abzutreten. Ihr Nachfolger wird von den EU-Ländern auf Grundlage einer Empfehlung der Euro-Staaten ‌ernannt. Der ⁠Niederländer Knot gilt neben ⁠dem früheren spanischen Zentralbankchef Pablo Hernandez de Cos als einer der Favoriten für den EZB-Chefposten.

(Bericht von Bart Meijer, geschrieben von Reinhard Becker, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an ⁠unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)