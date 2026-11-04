Niederlande nominieren Ex-Notenbankchef Knot für EZB-Chefposten

Reuters · Uhr
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

Amsterdam, ⁠04. Nov (Reuters) - Die Niederlande schicken den früheren Notenbankchef Klaas Knot ins Rennen um die Nachfolge von EZB-Chefin ‌Christine Lagarde. Die niederländische Regierung teilte am Mittwoch mit, dass sie Knot ⁠für ⁠den Chefposten bei der Europäischen Zentralbank vorgeschlagen hat. Die Euroländer sollen bis Freitag Kandidaten nominieren. Die Finanzminister der Euro-Staaten wollen die ‌Nominierungen dann bei einem ‌Treffen am 9. November sichten.

EZB-Präsidentin Lagarde hatte vorige Woche angekündigt, im ⁠Februar und damit acht Monate vor ‌dem regulären Ende ⁠ihrer Amtszeit abzutreten. Ihr Nachfolger wird von den EU-Ländern auf Grundlage einer Empfehlung der Euro-Staaten ‌ernannt. Der ⁠Niederländer Knot gilt neben ⁠dem früheren spanischen Zentralbankchef Pablo Hernandez de Cos als einer der Favoriten für den EZB-Chefposten.

(Bericht von Bart Meijer, geschrieben von Reinhard Becker, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an ⁠unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

Artikel teilen:

Das könnte dich auch interessieren

Vorbörse 04.11.2026
Nach US-Zwischenwahlen: Dax im Minus erwartetheute, 06:45 Uhr · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Dax Tagesrückblick 03.11.2026
Deutsche Aktien schließen moderat tiefer - Teamviewer bricht eingestern, 16:55 Uhr · onvista
Deutsche Aktien schließen moderat tiefer - Teamviewer bricht ein
Zwischenwahl in den USA
Schwere Niederlage für Trumps Republikaner bei Kongresswahlheute, 05:35 Uhr · dpa-AFX
Schwere Niederlage für Trumps Republikaner bei Kongresswahl
Vorbörse 03.11.2026
Dax schwächer erwartet – Tech-Korrektur belastet Leitindexgestern, 07:01 Uhr · onvista
Dax schwächer erwartet – Tech-Korrektur belastet Leitindex
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
KI und Staatsausgaben lassen Renditen steigen
Aktien, Gold und Co.: So treffen hohe Zinsen dein Depotgestern, 11:02 Uhr · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Was die Frankreich-Proteste mit Inflation zu tun haben31. Okt. · Acatis
Plus
Interview mit Fondsmanager
"In der Nische können Aktionäre mit Chemie Geld verdienen"29. Okt. · The Market
Alle Plus-Analysen