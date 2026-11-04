Niederlande nominieren Ex-Notenbankchef Knot für EZB-Chefposten
Amsterdam, 04. Nov (Reuters) - Die Niederlande schicken den früheren Notenbankchef Klaas Knot ins Rennen um die Nachfolge von EZB-Chefin Christine Lagarde. Die niederländische Regierung teilte am Mittwoch mit, dass sie Knot für den Chefposten bei der Europäischen Zentralbank vorgeschlagen hat. Die Euroländer sollen bis Freitag Kandidaten nominieren. Die Finanzminister der Euro-Staaten wollen die Nominierungen dann bei einem Treffen am 9. November sichten.
EZB-Präsidentin Lagarde hatte vorige Woche angekündigt, im Februar und damit acht Monate vor dem regulären Ende ihrer Amtszeit abzutreten. Ihr Nachfolger wird von den EU-Ländern auf Grundlage einer Empfehlung der Euro-Staaten ernannt. Der Niederländer Knot gilt neben dem früheren spanischen Zentralbankchef Pablo Hernandez de Cos als einer der Favoriten für den EZB-Chefposten.
(Bericht von Bart Meijer, geschrieben von Reinhard Becker, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)