Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 legt im Sommer kräftig zu

dpa-AFX · Uhr
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

BERLIN (dpa-AFX) - Bei dem Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 brummt das Geschäft weiter kräftig. Der Betreiber von Plattformen wie "wirkaufendeinauto.de" verkaufte im dritten Quartal gut 242.800 Fahrzeuge und damit elf Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie er am Mittwoch in Berlin mitteilte. Umsatz und Gewinn schossen kräftig nach oben. Das dritte Quartal sei zudem das profitabelste in der Geschichte von Auto1 gewesen, sagte Vorstandschef Christian Bertermann. Er sieht den Konzern somit auf Kurs, in diesem Jahr wie geplant zwischen 940.000 und einer Million Fahrzeuge zu verkaufen. Der operative Gewinn (Ebitda) soll weiterhin 250 bis 275 Millionen Euro erreichen.

Im dritten Quartal steigerte Auto1 den Umsatz im Jahresvergleich um gut ein Zehntel auf gut 2,3 Milliarden Euro. Dies war etwas weniger als von Analysten im Schnitt erwartet. Der operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sprang jedoch stärker als gedacht um 46 Prozent auf knapp 76 Millionen Euro nach oben. Der Überschuss lag mit gut 37 Millionen Euro sogar fast doppelt so hoch wie im Vorjahreszeitraum./stw/zb

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Auto1

Das könnte dich auch interessieren

Kurs unter Druck
Intel und Amazon verschärfen KI-Sorgen der Anleger30. Okt. · dpa-AFX
Ein Amazon-Versandzentrum
Chef will noch mehr investieren
KI-Kosten brennen Milliardenloch in Amazon-Bilanz30. Okt. · Reuters
KI-Kosten brennen Milliardenloch in Amazon-Bilanz
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
KI und Staatsausgaben lassen Renditen steigen
Aktien, Gold und Co.: So treffen hohe Zinsen dein Depotgestern, 11:02 Uhr · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Was die Frankreich-Proteste mit Inflation zu tun haben31. Okt. · Acatis
Plus
Interview mit Fondsmanager
"In der Nische können Aktionäre mit Chemie Geld verdienen"29. Okt. · The Market
Alle Plus-Analysen