Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 legt im Sommer kräftig zu

BERLIN (dpa-AFX) - Bei dem Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 brummt das Geschäft weiter kräftig. Der Betreiber von Plattformen wie "wirkaufendeinauto.de" verkaufte im dritten Quartal gut 242.800 Fahrzeuge und damit elf Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie er am Mittwoch in Berlin mitteilte. Umsatz und Gewinn schossen kräftig nach oben. Das dritte Quartal sei zudem das profitabelste in der Geschichte von Auto1 gewesen, sagte Vorstandschef Christian Bertermann. Er sieht den Konzern somit auf Kurs, in diesem Jahr wie geplant zwischen 940.000 und einer Million Fahrzeuge zu verkaufen. Der operative Gewinn (Ebitda) soll weiterhin 250 bis 275 Millionen Euro erreichen.

Im dritten Quartal steigerte Auto1 den Umsatz im Jahresvergleich um gut ein Zehntel auf gut 2,3 Milliarden Euro. Dies war etwas weniger als von Analysten im Schnitt erwartet. Der operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sprang jedoch stärker als gedacht um 46 Prozent auf knapp 76 Millionen Euro nach oben. Der Überschuss lag mit gut 37 Millionen Euro sogar fast doppelt so hoch wie im Vorjahreszeitraum./stw/zb