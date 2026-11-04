Opposition: Netanjahu hat Rückhalt in USA für Israel verspielt

- von Steven ⁠Scheer und Alexander Cornwell

Jerusalem, 04. Nov (Reuters) - In Israel werten die politischen Rivalen von Benjamin Netanjahu den Machtwechsel im US-Kongress als Niederlage für den langjährigen Ministerpräsidenten. Netanjahu habe den jahrzehntelanglang gewachsenen parteiübergreifenden Rückhalt der USA für Israel verspielt, hieß es am Mittwoch in Kreisen der israelischen Opposition mit Blick auf den Ausgang der US-Kongresswahl. Die Ergebnisse der Zwischenwahlen zeigten, "wie isoliert Netanjahu sowohl bei ‌den Demokraten als auch bei den Republikanern ist", erklärte der Vorsitzende der Mitte-Links-Oppositionspartei Die Demokraten, Jair Golan, auf der Online-Plattform X.

Der zentristische Oppositionsführer Jair Lapid erklärte in den sozialen Medien, die Wahlniederlage der Republikaner von US-Präsident ⁠Donald Trump verdeutliche, ⁠dass sich Israel einen Verbleib Netanjahus im Amt nicht leisten könne. "Es gefährdet unsere Sicherheit, bedroht unsere Demokratie und wird unser Ansehen auf der Weltbühne ruinieren", schrieb Lapid. Netanjahu selbst schwieg zunächst zum Ausgang der US-Wahl. Sein Büro reagierte nicht auf eine Bitte um Stellungnahme. Die Demokraten haben sich bei den Zwischenwahlen am Dienstag die Mehrheit sowohl im Senat als auch im Repräsentantenhaus zurückgeholt. Experten machen dafür auch den unpopulären Krieg der USA und Israels gegen den ‌Iran verantwortlich. Auch Trump räumte ein, dass der Iran-Krieg den Wahlkampf belastet ‌habe.

Die Abstimmung in den USA fand eine Woche nach der Parlamentswahl in Israel statt. Netanjahus rechtsgerichtete Koalition hatte dabei zwar ihre parlamentarische Mehrheit verloren, schnitt jedoch gut genug ab, um seinem wichtigsten Herausforderer Gadi Eisenkot den Weg zu einer Regierungsübernahme zu versperren. ⁠Netanjahu bleibt damit geschäftsführend im Amt, bis eine neue Regierung vereidigt ist, was Monate dauern könnte.

"ZUSPITZUNG IM NÄCHSTEN KAPITEL DER ‌BEZIEHUNGEN"

Die USA sind seit Generationen unter Präsidenten beider Parteien der ⁠engste Verbündete Israels und leisten seit den 1970er Jahren jährlich Militärhilfe in Milliardenhöhe. Einige demokratische Kandidaten machten die Kritik an der US-Militärhilfe für Israel zu einem zentralen Wahlkampfthema. Am Dienstag hatte Trump angekündigt, die jährliche US-Militärhilfe für Israel in Höhe von vier Milliarden Dollar zu stoppen. Dieser Schritt werde den Demokraten ‌ein "lästiges Argument" aus der Hand nehmen.

Netanjahu unterstützte offen die Republikaner – ⁠anders als frühere Regierungschefs, die sich intensiv um ⁠Demokraten und Republikaner gleichermaßen bemühten. Der Rückhalt für Israel unter Demokraten und einigen Republikanern in den USA ist im Zuge der Militäroffensive im Gazastreifen infolge des Hamas-Angriffs im Jahr 2023 ins Wanken geraten. Die Unterstützung sank in diesem Jahr weiter, nachdem Trump und Netanjahu den gemeinsamen Angriff auf den Iran befohlen hatten.

Der Politikwissenschaftler Udi Sommer von der Universität Tel Aviv prognostiziert, dass der künftige, von den Demokraten kontrollierte Kongress Israel so feindselig gegenüberstehen werde wie kein anderes US-Parlament in der Geschichte der beiden Länder. Die meisten außenpolitischen Befugnisse lägen zwar weiterhin beim Präsidenten, sagte der Professor. Die Demokraten könnten jedoch durch Anhörungen, die parlamentarische Kontrollfunktion und Haushaltsmaßnahmen Druck ausüben. "Der Erdrutschsieg der ⁠Demokraten und die schwere Niederlage der Republikaner führen zu einer Zuspitzung im nächsten Kapitel der Beziehungen zwischen den USA und Israel", sagte Sommer.

(Mitarbeit Maayan LubellBearbeitet von Alexander Ratz Redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter mailto:berlin.newsroom@thomsonreuters.com)