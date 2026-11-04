Original-Research: electrovac AG (von BankM AG): Kaufen

^ Original-Research: electrovac AG - von BankM AG 04.11.2026 / 12:27 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von BankM AG zu electrovac AG Unternehmen: electrovac AG ISIN: DE000A420ZL4 Anlass der Studie: Prognoseanhebung, H1 vorl., Kurzanalyse Empfehlung: Kaufen seit: 04.11.2026 Kursziel: EUR 14,37 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: Keine Analyst: Daniel Großjohann, Dr. Roger Becker Margenerwartung für 2026/27 angehoben, vorläufige Zahlen für H1 Die electrovac AG (ISIN DE000A420ZL4, Regulierter Markt, Prime Standard) hat die EBIT-Erwartung für 2026/27 um EUR 2 Mio. angehoben und zielt nun auf eine EBIT-Bandbreite zwischen EUR 13 Mio. und EUR 14 Mio. Bereinigt um die IPO-Kosten entspricht dies einem EBIT zwischen EUR 15 Mio. und EUR 16 Mio. Zudem wurden vorläufige Zahlen für H1 2026/27 vermeldet, die die Prognoseanhebung untermauern (s.u.). Treiber der Entwicklung sind laut Unternehmen die margenstarken Geschäftsbereiche "Aerospace & Defence" und "Industrie". Die Umsatzerwartung bleibt unverändert, weshalb sich die implizit geguidete EBIT-Marge nun in der Größenordnung von über 10% bewegt. Wir haben unsere Schätzungen entsprechend angepasst. Unsere aktualisierte DCF- und Peer Group-Bewertung resultieren in einem Fairen Wert von EUR 14,37. Daraus leiten wir unser Rating "Kaufen" ab. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

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