Original-Research: electrovac AG (von BankM AG): Kaufen

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Original-Research: electrovac AG - von BankM AG

04.11.2026 / 12:27 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von BankM AG zu electrovac AG

     Unternehmen:               electrovac AG
     ISIN:                      DE000A420ZL4

     Anlass der Studie:         Prognoseanhebung, H1 vorl., Kurzanalyse
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      04.11.2026
     Kursziel:                  EUR 14,37
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monate
     Letzte Ratingänderung:     Keine
     Analyst:                   Daniel Großjohann, Dr. Roger Becker

Margenerwartung für 2026/27 angehoben, vorläufige Zahlen für H1

Die electrovac AG (ISIN DE000A420ZL4, Regulierter Markt, Prime Standard) hat
die EBIT-Erwartung für 2026/27 um EUR 2 Mio. angehoben und zielt nun auf eine
EBIT-Bandbreite zwischen EUR 13 Mio. und EUR 14 Mio. Bereinigt um die IPO-Kosten
entspricht dies einem EBIT zwischen EUR 15 Mio. und EUR 16 Mio. Zudem wurden
vorläufige Zahlen für H1 2026/27 vermeldet, die die Prognoseanhebung
untermauern (s.u.). Treiber der Entwicklung sind laut Unternehmen die
margenstarken Geschäftsbereiche "Aerospace & Defence" und "Industrie". Die
Umsatzerwartung bleibt unverändert, weshalb sich die implizit geguidete
EBIT-Marge nun in der Größenordnung von über 10% bewegt. Wir haben unsere
Schätzungen entsprechend angepasst.

Unsere aktualisierte DCF- und Peer Group-Bewertung resultieren in einem
Fairen Wert von EUR 14,37. Daraus leiten wir unser Rating "Kaufen" ab.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=44f77bf200f622a1f93b4c5327d4c02f

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier
downloaden:

https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i

Kontakt für Rückfragen:
BankM AG
Daniel Grossjohann
Dr. Roger Becker
Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt
Tel. +49 69 71 91 838-42, -46
Fax +49 69 71 91 838-50
daniel.grossjohann@bankm.de
roger.becker@bankm.de

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https://eqs-news.com/?origin_id=c7aae35e-d841-11f1-b46d-066675bb9927&lang=de

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