Original-Research: Masterflex SE (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: Masterflex SE - von Montega AG

04.11.2026 / 17:23 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu Masterflex SE

     Unternehmen:               Masterflex SE
     ISIN:                      DE0005492938

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      04.11.2026
     Kursziel:                  21,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Tim Kruse, CFA

Positive Wachstumsdynamik setzt sich in Q3 fort - bestätigte Jahresziele
dürften komfortabel erreicht werden

Die Masterflex SE hat heute die Zahlen zum dritten Quartal 2026 vorgelegt,
die insgesamt im Rahmen unserer Erwartungen ausfielen. Mit den positiven
Impulsen aus aus den 'Life'-Kundensegmenten sehen wir das Unternehmen auf
gutem Weg, die bestätigten Unternehmensziele für 2026 komfortabel zu
erreichen.

[Tabelle]

Der Umsatz stieg im dritten Quartal auf 27,9 Mio. EUR (+5,6% yoy) und setzte
damit die positive Dynamik aus dem Vorquartal fort (Q1: -0,6% yoy; Q2: +4,2%
yoy), lag jedoch leicht unter unserer Erwartung. Laut Unternehmen trugen
sowohl Preis- als auch Volumeneffekte hierzu bei. Wichtigster Treiber blieb
das Kundensegment 'Life' mit nennenswerten Zuwächsen in der Medizintechnik
und der Lebensmittelindustrie. Die Kundengruppe 'Tech' wuchs leicht,
'Infrastructure' lag auf Vorjahresniveau und 'Mobility' leicht unter
Vorjahr. In Amerika belasteten das schwächere Masterduct-Geschäft und
Währungseffekte. Der Auftragsbestand erhöhte sich zum 30.09.2026 auf 23,2
Mio. EUR (30.06.2026: 21,8 Mio. EUR). Rechnerisch ergibt sich für Q3 eine
Book-to-Bill-Ratio von rund 1,05.

Höhere Bruttomarge gleicht Kostenanstieg weitgehend aus: Das EBIT
verbesserte sich in Q3 auf 4,3 Mio. EUR (+3,0% yoy). Die EBIT-Marge
erreichte 15,3% (Vj.: 15,7%) und lag damit klar über Q2 (12,6%). Wesentliche
Stütze war die Bruttomarge von 73,1% (Vj.: 71,9%). Laut Unternehmen wirkten
Effizienzgewinne in Produktion und Einkauf sowie der Mix zugunsten der
Medizintechnik. Gegenläufig stieg die Personalaufwandsquote auf 36,5% (Vj.:
34,1%). Gründe sind laut Unternehmen der Personalaufbau in Marokko,
Lohnsteigerungen, IT-Insourcing und Leiharbeit infolge eines hohen
Krankenstands.

Guidance bestätigt, Industrie zeigt positive Impulse: Der Vorstand hat in
der Quartalsmeldung die Prognose 2026 bestätigt. Nach einem 9M-Umsatz von
82,2 Mio. EUR bzw. einem EBIT von 12,1 Mio. EUR dürfte das untere Ende der
Spanne u.E. komfortabel erreicht werden. Wenngleich Q4 das saisonal
schwächste Quartal ist, fühlen wir uns mit unserer Ergebnisschätzung wohl.
Den Umsatz haben wir um die Differenz zu unserer Erwartung für Q3 leicht
reduziert. Die im letzten Comment beschriebene Erholung der Frühindikatoren
setzt sich indes fort. Laut ifo stiegen diese im Verarbeitenden Gewerbe im
Oktober erstmals seit weit über zwei Jahren wieder in einen positiven
Bereich.

Fazit: Q3 bestätigt die sequenzielle Erholung bei weiterhin hoher
Profitabilität. Mit dem geplanten Produktionsstart in Marokko in Q4 2026
nimmt das bedeutendste Wachstumsprojekt der Gruppe Gestalt an und wird von
der ohnehin guten Nachfrage im Bereich 'Life' flankiert und nun von
positiven Anzeichen im Verarbeitenden Gewerbe im Allgemeinen gestützt.
Entsprechend positiv blicken wir auf 2027 ff. Wir bestätigen auf Basis eines
EV/EBIT 2027e von 7,0x im Vergleich zur Peer Group von 12,0x unsere
Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 21,00 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=a37d18353aba03dbc31f155e02d3a5bd

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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