Original-Research: Masterflex SE (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Masterflex SE - von Montega AG 04.11.2026 / 17:23 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Masterflex SE Unternehmen: Masterflex SE ISIN: DE0005492938 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 04.11.2026 Kursziel: 21,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Tim Kruse, CFA Positive Wachstumsdynamik setzt sich in Q3 fort - bestätigte Jahresziele dürften komfortabel erreicht werden Die Masterflex SE hat heute die Zahlen zum dritten Quartal 2026 vorgelegt, die insgesamt im Rahmen unserer Erwartungen ausfielen. Mit den positiven Impulsen aus aus den 'Life'-Kundensegmenten sehen wir das Unternehmen auf gutem Weg, die bestätigten Unternehmensziele für 2026 komfortabel zu erreichen. [Tabelle] Der Umsatz stieg im dritten Quartal auf 27,9 Mio. EUR (+5,6% yoy) und setzte damit die positive Dynamik aus dem Vorquartal fort (Q1: -0,6% yoy; Q2: +4,2% yoy), lag jedoch leicht unter unserer Erwartung. Laut Unternehmen trugen sowohl Preis- als auch Volumeneffekte hierzu bei. Wichtigster Treiber blieb das Kundensegment 'Life' mit nennenswerten Zuwächsen in der Medizintechnik und der Lebensmittelindustrie. Die Kundengruppe 'Tech' wuchs leicht, 'Infrastructure' lag auf Vorjahresniveau und 'Mobility' leicht unter Vorjahr. In Amerika belasteten das schwächere Masterduct-Geschäft und Währungseffekte. Der Auftragsbestand erhöhte sich zum 30.09.2026 auf 23,2 Mio. EUR (30.06.2026: 21,8 Mio. EUR). Rechnerisch ergibt sich für Q3 eine Book-to-Bill-Ratio von rund 1,05. Höhere Bruttomarge gleicht Kostenanstieg weitgehend aus: Das EBIT verbesserte sich in Q3 auf 4,3 Mio. EUR (+3,0% yoy). Die EBIT-Marge erreichte 15,3% (Vj.: 15,7%) und lag damit klar über Q2 (12,6%). Wesentliche Stütze war die Bruttomarge von 73,1% (Vj.: 71,9%). Laut Unternehmen wirkten Effizienzgewinne in Produktion und Einkauf sowie der Mix zugunsten der Medizintechnik. Gegenläufig stieg die Personalaufwandsquote auf 36,5% (Vj.: 34,1%). Gründe sind laut Unternehmen der Personalaufbau in Marokko, Lohnsteigerungen, IT-Insourcing und Leiharbeit infolge eines hohen Krankenstands. Guidance bestätigt, Industrie zeigt positive Impulse: Der Vorstand hat in der Quartalsmeldung die Prognose 2026 bestätigt. Nach einem 9M-Umsatz von 82,2 Mio. EUR bzw. einem EBIT von 12,1 Mio. EUR dürfte das untere Ende der Spanne u.E. komfortabel erreicht werden. Wenngleich Q4 das saisonal schwächste Quartal ist, fühlen wir uns mit unserer Ergebnisschätzung wohl. Den Umsatz haben wir um die Differenz zu unserer Erwartung für Q3 leicht reduziert. Die im letzten Comment beschriebene Erholung der Frühindikatoren setzt sich indes fort. Laut ifo stiegen diese im Verarbeitenden Gewerbe im Oktober erstmals seit weit über zwei Jahren wieder in einen positiven Bereich. Fazit: Q3 bestätigt die sequenzielle Erholung bei weiterhin hoher Profitabilität. Mit dem geplanten Produktionsstart in Marokko in Q4 2026 nimmt das bedeutendste Wachstumsprojekt der Gruppe Gestalt an und wird von der ohnehin guten Nachfrage im Bereich 'Life' flankiert und nun von positiven Anzeichen im Verarbeitenden Gewerbe im Allgemeinen gestützt. Entsprechend positiv blicken wir auf 2027 ff. Wir bestätigen auf Basis eines EV/EBIT 2027e von 7,0x im Vergleich zur Peer Group von 12,0x unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 21,00 EUR. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

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