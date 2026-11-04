Original-Research: Pentixapharm Holding AG (von BankM AG): Kaufen

^ Original-Research: Pentixapharm Holding AG - von BankM AG 04.11.2026 / 11:42 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von BankM AG zu Pentixapharm Holding AG Unternehmen: Pentixapharm Holding AG ISIN: DE000A40AEG0 Anlass der Studie: Unternehmensmeldung, Kurzanalyse Empfehlung: Kaufen seit: 04.11.2026 Kursziel: EUR 11,51 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: Keine Analyst: Dr. Roger Becker, Biologe, CEFA PANDA: Erster Patient im Q1 2027 erwartet Am 19. Oktober 2026 hat Pentixapharm (ISIN DE000A40AEG0, Prime Standard, PTP GY) die Verschiebung des erwarteten Einschlusses des ersten Patienten in die Phase-3-Studie PANDA vom zweiten Halbjahr 2026 auf das erste Quartal 2027 gemeldet und zugleich die Ergebnisprognose angepasst: Für 2026 wird ein Fehlbetrag von rund EUR 13 Mio. erwartet (bisher: rund EUR 21,6 Mio.). Rund EUR 3,7 Mio. davon entfallen auf den nicht zahlungswirksamen Wegfall planmäßiger Abschreibungen infolge einer BaFin-Feststellung, rund EUR 3 Mio. auf PANDA-Kosten, die sich in das Jahr 2027 verlagern; weitere rund EUR 2 Mio. resultieren u. a. aus geringeren Personal- und Zinsaufwendungen. Die Finanzierungsreichweite bis in das Jahr 2028 hinein bleibt unverändert. In unserem rNPV-Modell verschieben wir die von uns bislang für das GJ 2026 unterstellten Upfront- und ersten Meilensteinzahlungen aus einer Lizenzvereinbarung in das GJ 2027; Höhe und Struktur der Zahlungen bleiben unverändert (s. unsere Studie vom 25.6.2026). Den US-Markteintritt belassen wir vorerst bei 2030. Bei sequenzieller Abfolge von Studienabschluss, Dossiererstellung und Prüfung unter einem von uns unterstellten Priority Review halten wir jedoch auch 2031 für möglich. Die empirische Erfolgswahrscheinlichkeit für die Phase 3 belassen wir bei 65,5%. Nach Anpassung unserer Fundamentalanalyse sowie der Marktparameter ergibt sich ein Fairer Wert pro Aktie von EUR 11,51. Damit bestätigen wir unser Rating "Kaufen". Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=95e98c279dfb33ce43fc3f0970b7936c

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden:

https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i

Kontakt für Rückfragen: BankM AG Dr. Roger Becker Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt Tel. +49 69 71 91 838-46 Fax +49 69 71 91 838-50 roger.becker@bankm.de --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=b19c7765-d83b-11f1-b46d-066675bb9927&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2428330 04.11.2026 CET/CEST °