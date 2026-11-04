Original-Research: Pentixapharm Holding AG (von BankM AG): Kaufen

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Original-Research: Pentixapharm Holding AG - von BankM AG

04.11.2026 / 11:42 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von BankM AG zu Pentixapharm Holding AG

     Unternehmen:               Pentixapharm Holding AG
     ISIN:                      DE000A40AEG0

     Anlass der Studie:         Unternehmensmeldung, Kurzanalyse
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      04.11.2026
     Kursziel:                  EUR 11,51
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monate
     Letzte Ratingänderung:     Keine
     Analyst:                   Dr. Roger Becker, Biologe, CEFA

PANDA: Erster Patient im Q1 2027 erwartet

Am 19. Oktober 2026 hat Pentixapharm (ISIN DE000A40AEG0, Prime Standard, PTP
GY) die Verschiebung des erwarteten Einschlusses des ersten Patienten in die
Phase-3-Studie PANDA vom zweiten Halbjahr 2026 auf das erste Quartal 2027
gemeldet und zugleich die Ergebnisprognose angepasst: Für 2026 wird ein
Fehlbetrag von rund EUR 13 Mio. erwartet (bisher: rund EUR 21,6 Mio.). Rund EUR
3,7 Mio. davon entfallen auf den nicht zahlungswirksamen Wegfall planmäßiger
Abschreibungen infolge einer BaFin-Feststellung, rund EUR 3 Mio. auf
PANDA-Kosten, die sich in das Jahr 2027 verlagern; weitere rund EUR 2 Mio.
resultieren u. a. aus geringeren Personal- und Zinsaufwendungen. Die
Finanzierungsreichweite bis in das Jahr 2028 hinein bleibt unverändert.

In unserem rNPV-Modell verschieben wir die von uns bislang für das GJ 2026
unterstellten Upfront- und ersten Meilensteinzahlungen aus einer
Lizenzvereinbarung in das GJ 2027; Höhe und Struktur der Zahlungen bleiben
unverändert (s. unsere Studie vom 25.6.2026). Den US-Markteintritt belassen
wir vorerst bei 2030. Bei sequenzieller Abfolge von Studienabschluss,
Dossiererstellung und Prüfung unter einem von uns unterstellten Priority
Review halten wir jedoch auch 2031 für möglich. Die empirische
Erfolgswahrscheinlichkeit für die Phase 3 belassen wir bei 65,5%.

Nach Anpassung unserer Fundamentalanalyse sowie der Marktparameter ergibt
sich ein Fairer Wert pro Aktie von EUR 11,51. Damit bestätigen wir unser
Rating "Kaufen".



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=95e98c279dfb33ce43fc3f0970b7936c

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier
downloaden:

https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i

Kontakt für Rückfragen:
BankM AG
Dr. Roger Becker
Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt
Tel. +49 69 71 91 838-46
Fax +49 69 71 91 838-50
roger.becker@bankm.de

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https://eqs-news.com/?origin_id=b19c7765-d83b-11f1-b46d-066675bb9927&lang=de

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