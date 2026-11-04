Original-Research: PSI SE (von First Berlin Equity Research GmbH): Accept the...

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Original-Research: PSI SE - from First Berlin Equity Research GmbH

04.11.2026 / 10:31 CET/CEST
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The issuer is solely responsible for the content of this research. The
result of this research does not constitute investment advice or an
invitation to conclude certain stock exchange transactions.

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Classification of First Berlin Equity Research GmbH to PSI SE

     Company Name:                PSI SE
     ISIN:                        DE000A0Z1JH9

     Reason for the research:     Q3/26 results
     Recommendation:              Accept the offer
     from:                        04.11.2026
     Target price:                EUR45.15
     Target price on sight of:    12 months
     Last rating change:          -
     Analyst:                     Simon Scholes

First Berlin Equity Research has published a research update on PSI SE
(ISIN: DE000A0Z1JH9). Analyst Simon Scholes reiterated his ACCEPT THE OFFER
rating and increased the price target from EUR 45.00 to EUR 45.15.

Abstract:
Q3/26 profitability was above our forecast with adjusted EBIT coming in at
EUR5.7m (FBe: EUR2.6m; Q3/25: EUR2.3m) thanks mainly to a very strong quarter at
Grid & Energy Management. The segment's adjusted EBIT margin jumped to 20%
(Q3/25: 5.0%) as recent restructuring measures kicked in. The German
authorities gave regulatory approval for the Warburg Pincus takeover of PSI
in early July. Shareholders who tendered their shares received the offer
price of EUR45 per share. Warburg Pincus and persons acting jointly with the
bidder now hold 83% of all outstanding PSI shares. Warburg Pincus made an
offer of EUR45.15 per share to the remaining shareholders on 20 October in
connection with the delisting of the shares from the Frankfurt Stock
Exchange. The offer price is based on the legally mandated minimum price
which corresponds to the six-month volume-weighted average price prior to
the initial announcement of the offer on 8 September. Shareholders can
accept the delisting offer up to and including 17 November. The shares are
likely to remain listed in Hamburg, but trading liquidity and the quantity
of information on the development of the business will fall markedly as the
listing will no longer be Prime Standard. For these reasons we recommend
that shareholders accept the delisting offer of EUR45.15 (upside: 0.3%).

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu PSI SE (ISIN:
DE000A0Z1JH9) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine ACCEPT
THE OFFER-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 45,00 auf EUR 45,15.

Zusammenfassung:
Die Rentabilität im 3. Quartal 2026 lag über unserer Prognose, wobei das
bereinigte EBIT bei EUR5,7 Mio. lag (FBe: EUR2,6 Mio.; 3. Quartal 2025: EUR2,3
Mio.), was vor allem auf ein sehr starkes Quartal im Bereich Grid & Energy
Management zurückzuführen war. Die bereinigte EBIT-Marge des Segments stieg
auf 20% (3. Quartal 2025: 5,0%), da die jüngsten Restrukturierungsmaßnahmen
Wirkung zeigten. Die deutschen Behörden erteilten Anfang Juli die
behördliche Genehmigung für die Übernahme von PSI durch Warburg Pincus.
Aktionäre, die ihre Aktien angedient hatten, erhielten den Angebotspreis von
EUR45 pro Aktie. Warburg Pincus und mit dem Bieter gemeinsam handelnde
Personen halten nun 83% aller ausstehenden PSI-Aktien. Warburg Pincus
unterbreitete den verbleibenden Aktionären am 20. Oktober im Zusammenhang
mit der Dekotierung der Aktien von der Frankfurter Wertpapierbörse ein
Angebot in Höhe von EUR45,15 pro Aktie. Der Angebotspreis basiert auf dem
gesetzlich vorgeschriebenen Mindestpreis, der dem volumengewichteten
Durchschnittskurs der letzten sechs Monate vor der ersten Bekanntgabe des
Angebots am 8. September entspricht. Die Aktionäre können das
Delisting-Angebot bis einschließlich 17. November annehmen. Die Aktien
werden voraussichtlich weiterhin in Hamburg notiert bleiben, doch die
Handelsliquidität und der Informationsumfang über die Geschäftsentwicklung
werden deutlich zurückgehen, da die Notierung nicht mehr im Prime Standard
erfolgt. Aus diesen Gründen empfehlen wir den Aktionären, das
Delisting-Angebot von EUR45,15 anzunehmen (Aufwärtspotenzial: 0,3%).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des
Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.



You can download the research here:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=aa06896be512b0a745867fd964f8a53d

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

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