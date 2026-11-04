Original-Research: PSI SE (von First Berlin Equity Research GmbH): Accept the...

^ Original-Research: PSI SE - from First Berlin Equity Research GmbH 04.11.2026 / 10:31 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions. --------------------------------------------------------------------------- Classification of First Berlin Equity Research GmbH to PSI SE Company Name: PSI SE ISIN: DE000A0Z1JH9 Reason for the research: Q3/26 results Recommendation: Accept the offer from: 04.11.2026 Target price: EUR45.15 Target price on sight of: 12 months Last rating change: - Analyst: Simon Scholes First Berlin Equity Research has published a research update on PSI SE (ISIN: DE000A0Z1JH9). Analyst Simon Scholes reiterated his ACCEPT THE OFFER rating and increased the price target from EUR 45.00 to EUR 45.15. Abstract: Q3/26 profitability was above our forecast with adjusted EBIT coming in at EUR5.7m (FBe: EUR2.6m; Q3/25: EUR2.3m) thanks mainly to a very strong quarter at Grid & Energy Management. The segment's adjusted EBIT margin jumped to 20% (Q3/25: 5.0%) as recent restructuring measures kicked in. The German authorities gave regulatory approval for the Warburg Pincus takeover of PSI in early July. Shareholders who tendered their shares received the offer price of EUR45 per share. Warburg Pincus and persons acting jointly with the bidder now hold 83% of all outstanding PSI shares. Warburg Pincus made an offer of EUR45.15 per share to the remaining shareholders on 20 October in connection with the delisting of the shares from the Frankfurt Stock Exchange. The offer price is based on the legally mandated minimum price which corresponds to the six-month volume-weighted average price prior to the initial announcement of the offer on 8 September. Shareholders can accept the delisting offer up to and including 17 November. The shares are likely to remain listed in Hamburg, but trading liquidity and the quantity of information on the development of the business will fall markedly as the listing will no longer be Prime Standard. For these reasons we recommend that shareholders accept the delisting offer of EUR45.15 (upside: 0.3%). First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu PSI SE (ISIN: DE000A0Z1JH9) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine ACCEPT THE OFFER-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 45,00 auf EUR 45,15. Zusammenfassung: Die Rentabilität im 3. Quartal 2026 lag über unserer Prognose, wobei das bereinigte EBIT bei EUR5,7 Mio. lag (FBe: EUR2,6 Mio.; 3. Quartal 2025: EUR2,3 Mio.), was vor allem auf ein sehr starkes Quartal im Bereich Grid & Energy Management zurückzuführen war. Die bereinigte EBIT-Marge des Segments stieg auf 20% (3. Quartal 2025: 5,0%), da die jüngsten Restrukturierungsmaßnahmen Wirkung zeigten. Die deutschen Behörden erteilten Anfang Juli die behördliche Genehmigung für die Übernahme von PSI durch Warburg Pincus. Aktionäre, die ihre Aktien angedient hatten, erhielten den Angebotspreis von EUR45 pro Aktie. Warburg Pincus und mit dem Bieter gemeinsam handelnde Personen halten nun 83% aller ausstehenden PSI-Aktien. Warburg Pincus unterbreitete den verbleibenden Aktionären am 20. Oktober im Zusammenhang mit der Dekotierung der Aktien von der Frankfurter Wertpapierbörse ein Angebot in Höhe von EUR45,15 pro Aktie. Der Angebotspreis basiert auf dem gesetzlich vorgeschriebenen Mindestpreis, der dem volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten sechs Monate vor der ersten Bekanntgabe des Angebots am 8. September entspricht. Die Aktionäre können das Delisting-Angebot bis einschließlich 17. November annehmen. Die Aktien werden voraussichtlich weiterhin in Hamburg notiert bleiben, doch die Handelsliquidität und der Informationsumfang über die Geschäftsentwicklung werden deutlich zurückgehen, da die Notierung nicht mehr im Prime Standard erfolgt. Aus diesen Gründen empfehlen wir den Aktionären, das Delisting-Angebot von EUR45,15 anzunehmen (Aufwärtspotenzial: 0,3%). Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. You can download the research here:

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