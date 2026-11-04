Original-Research: SYZYGY AG (von GBC AG): Kaufen

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Original-Research: SYZYGY AG - von GBC AG

04.11.2026 / 10:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von GBC AG zu SYZYGY AG

     Unternehmen:               SYZYGY AG
     ISIN:                      DE0005104806

     Anlass der Studie:         Research Note
     Empfehlung:                Kaufen
     Kursziel:                  2,30 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    31.12.2027
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                   Cosmin Filker; Marcel Goldmann

Operative Ergebnisverbesserung erreicht, Weitere Rentabilitätsverbesserungen
in Sicht; Rating: "KAUFEN"

Die SYZYGY AG verzeichnete im dritten Quartal 2026 mit Umsatzerlösen in Höhe
von 12,52 Mio. EUR erwartungsgemäß eine im Vergleich zu den Vorquartalen (Q1:
12,90 Mio. EUR; Q2: 12,33 Mio. EUR) konstante Umsatzentwicklung. Auf Sicht der
ersten neun Monate liegen die Umsätze mit 37,75 Mio. EUR (VJ: 43,78 Mio. EUR)
damit deutlich hinter dem Vorjahreswert zurück. Maßgeblich dafür waren
Etatverluste, die die Gesellschaft in den Geschäftsjahren 2024 und 2025
hinnehmen musste und die noch in den Umsätzen des vergangenen
Geschäftsjahres enthalten waren. Darüber hinaus ist das Marktumfeld der
SYZYGY AG nach wie vor von einer schwachen Ausschreibungsaktivität und einer
restriktiven Budgetvergabe der Kunden geprägt. Gewonnene Neuaufträge, wie
etwa seitens des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV), konnten den
Budgetwegfall dabei nicht kompensieren.

In den vergangenen Berichtsperioden hat das Management der SYZYGY AG
erfolgreich Maßnahmen zur Kostenreduktion umgesetzt. Der starke Rückgang des
Personalbestands auf 432 (30.09.25: 519) im Vergleich zur Vorjahresperiode
hat zu einer spürbaren Reduktion der operativen Kosten geführt. Trotz der
rückläufigen Umsatzentwicklung war die Gesellschaft dadurch in der Lage, das
EBIT auf 0,89 Mio. EUR (VJ: 0,01 Mio. EUR) zu steigern. Die Kostenspareffekte
führten insbesondere im abgelaufenen dritten Quartal 2026 zu einem starken
Anstieg des EBIT auf 0,47 Mio. EUR, nachdem in den beiden vorangegangenen
Quartalen ebenfalls positive EBIT-Beiträge erzielt wurden (Q1 26: 0,25 Mio.
EUR; Q2 26: 0,17 Mio. EUR). Unterjährig liegt hier damit eine klar positive
Ergebnistendenz vor.

Nach Abzug des Finanzergebnisses in Höhe von -0,22 Mio. EUR (VJ: -0,31 Mio.
EUR), in dem größtenteils IFRS-16-Aufwendungen enthalten sind, weist die
SYZYGY AG ein Periodenergebnis in Höhe von 0,48 Mio. EUR (VJ: -0,22 Mio. EUR)
aus. Auch auf Ebene des Nachsteuerergebnisses zeigt sich eine deutliche
Verbesserung gegenüber dem Vorjahr, was insbesondere auf die bereits
umgesetzten Kosteneinsparungen zurückzuführen ist.

Mit der Veröffentlichung der 9-Monatszahlen hat das Management der SYZYGY AG
die bereits im Geschäftsbericht 2025 veröffentlichte Prognose bestätigt.
Demnach wird weiterhin mit Umsatzerlösen in Höhe von rund 50 Mio. EUR und
einer EBIT-Marge von 3 bis 4 % gerechnet. Dies würde unverändert einem
voraussichtlichen EBIT in Höhe von 1,5 bis 2,0 Mio. EUR entsprechen. Im
vierten Quartal 2026 müsste die Gesellschaft Umsatzerlöse in Höhe von rund
12,2 Mio. EUR erreichen, was angesichts der stabilisierten Umsatzentwicklung
sehr realistisch ist. Bislang hat sich der Quartalsumsatz des laufenden
Geschäftsjahres in einem engen Korridor zwischen 12,3 und 12,9 Mio. EUR
bewegt. Auch die bisherige EBIT-Entwicklung spricht für eine realistische
Guidance. Zwar muss im vierten Quartal noch ein EBIT von mindestens 0,60
Mio. EUR erwirtschaftet werden, was nach einem EBIT von 0,47 Mio. EUR im dritten
Quartal ebenfalls als erreichbar erscheint.

Nachdem die Schätzungen für das Geschäftsjahr 2026 weitestgehend erreicht
werden dürften, richten wir unseren Fokus auf die Prognosen für die
darauffolgenden Geschäftsjahre 2027 und 2028. Bislang hatten wir für 2027
ein Umsatzwachstum in Höhe von 6,0 % und eine EBIT-Marge in Höhe von 5,0 %
unterstellt. Angesichts der bisherigen Geschäftsentwicklung der SYZYGY AG,
die unterjährig von fehlenden Wachstumsimpulsen geprägt war, erscheint
unsere Annahme eines organischen Wachstums für 2027 zu hoch. Um das bislang
erwartete Umsatzwachstum zu erreichen, müsste die SYZYGY AG einen spürbaren
Anstieg beim Neugeschäft verzeichnen. Insbesondere in Deutschland, dem mit
Abstand wichtigsten Markt der Gesellschaft, sind derzeit jedoch keine
wesentlichen positiven Impulse aus den relevanten Kundenbranchen erkennbar.
Die anhaltend zurückhaltende Investitionsbereitschaft und die geringe
Ausschreibungsaktivität erschweren eine kurzfristige Kompensation der in den
vergangenen Jahren weggefallenen Kundenetats. Vor diesem Hintergrund
unterstellen wir für das Geschäftsjahr 2027 ein moderates Umsatzwachstum von
2,0 % auf 51,02 Mio. EUR (bisher: 53,02 Mio. EUR). Analog dazu reduzieren wir
unsere Umsatzschätzung für das Geschäftsjahr 2028 auf 52,55 Mio. EUR (bisher:
55,68 Mio. EUR).

Angesichts fehlender Umsatzimpulse wird die SYZYGY AG auch in den kommenden
Geschäftsjahren den Fokus verstärkt auf die Verbesserung der operativen
Rentabilität legen. Die bereits umgesetzten Restrukturierungsmaßnahmen haben
die Kostenbasis deutlich reduziert. Zusätzliches Einsparpotenzial besteht
insbesondere bei den Personal- und Standortkosten. Vor allem die
schrittweise Reduzierung überschüssiger Büroflächen dürfte in den kommenden
Jahren zu weiteren Ergebnisverbesserungen führen. Trotz der nur moderat
erwarteten Umsatzentwicklung rechnen wir daher mit einer sukzessiven
Steigerung der EBIT-Marge auf 4,1 % (2027) bzw. 5,0 % (2028). Aufgrund der
niedrigeren Umsatzschätzungen haben wir unsere EBIT-Prognose jedoch
ebenfalls nach unten angepasst. So rechnen wir für 2027 nun mit einem EBIT
in Höhe von 2,07 Mio. EUR (bisher: 2,64 Mio. EUR) und für 2028 mit einem EBIT in
Höhe von 2,63 Mio. EUR (bisher: 4,03 Mio. EUR).

Im Rahmen des DCF-Bewertungsmodells haben wir ein neues Kursziel in Höhe von
2,30 EUR (bisher: 2,70 EUR) ermittelt. Die Reduzierung des Kursziels ist auf
unsere geringeren Prognosen für die Geschäftsjahre 2027 und 2028 sowie die
darauf aufbauende Stetigkeitsphase des Modells zurückzuführen. Wir vergeben
weiterhin das Rating "KAUFEN".



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=7b3d4241bc3d510292ea4e47451fcba1

Kontakt für Rückfragen:
GBC AG
Halderstraße 27
86150 Augsburg
0821 / 241133 0
research@gbc-ag.de
++++++++++++++++
Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR
Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher
Interessenkonflikt gegeben: (1,5a,7,11). Einen Katalog möglicher
Interessenkonflikte finden Sie unter: https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

Hinweis zu Issuer-Sponsored Research: Vorliegende Researchstudie ist
Issuer-Sponsored Research und wurde in Übereinstimmung mit dem
EU-Verhaltenskodex (EU Code of Conduct) für Issuer-Sponsored Research
erstellt.
+++++++++++++++
Fertigstellung: 04.11.2026 (08:21 Uhr)
Erste Weitergabe: 04.11.2026 (10:30 Uhr)

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https://eqs-news.com/?origin_id=be3f0980-d821-11f1-b46d-066675bb9927&lang=de

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