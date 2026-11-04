Original-Research: Verve Group SE (von First Berlin Equity Research GmbH): Ka...

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Original-Research: Verve Group SE - from First Berlin Equity Research GmbH

04.11.2026 / 15:02 CET/CEST
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The issuer is solely responsible for the content of this research. The
result of this research does not constitute investment advice or an
invitation to conclude certain stock exchange transactions.

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Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Verve Group SE

     Company Name:                Verve Group SE
     ISIN:                        SE0018538068

     Reason for the research:     Q3-Vorschau
     Recommendation:              Kaufen
     Target price:                EUR3,50
     Target price on sight of:    12 Monate
     Last rating change:          -
     Analyst:                     Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Verve Group SE
(ISIN: SE0018538068) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine
BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 4,00 auf EUR 3,50.

Zusammenfassung:
Verve hat Bryan Jennings zum neuen CFO ernannt und damit einen erfahrenen
Finanzmanager mit umfassender Kapitalmarkterfahrung und einem
AdTech-Hintergrund an Bord geholt. Wir sind der Ansicht, dass diese
Einstellung gut zu den aktuellen Prioritäten des Unternehmens passt, nämlich
der Verbesserung der Cash-Conversion, dem Schuldenabbau und der Förderung
eines profitablen organischen Wachstums. Die Aufmerksamkeit richtet sich nun
auf die für den 23. November geplanten Q3-Ergebnisse. Wir gehen davon aus,
dass die zunehmend ausgefeilten Targeting-Fähigkeiten von Verve, die
Werbekunden dabei helfen, messbare Ergebnisse zu erzielen, zusammen mit den
Vorteilen der kürzlich vereinheitlichten Plattform ein organisches
Umsatzwachstum (OSG) im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich
unterstützt haben. Das externe Wachstum durch die Übernahmen von Captify und
acardo dürfte für weiteren Auftrieb sorgen. Wir gehen zudem davon aus, dass
das Management die Guidance für 2026 bestätigen wird, auch wenn wir
angesichts eines nach wie vor unruhigen Werbemarktes weiterhin das untere
Ende der Guidance-Spanne als realistischeres Szenario betrachten.
Unterdessen haben wir unser Kursziel auf EUR3,50 (zuvor: EUR4,00) gesenkt, um
den jüngsten Anstieg der deutschen Anleiherenditen zu berücksichtigen. Wir
behalten unsere Kaufempfehlung für Verve bei (Aufwärtspotenzial von 312%).

First Berlin Equity Research has published a research update on Verve Group
SE (ISIN: SE0018538068). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and
decreased the price target from EUR 4.00 to EUR 3.50.

Abstract:
Verve has appointed Bryan Jennings as its new CFO, bringing on board a
seasoned finance executive with extensive capital markets experience and an
AdTech background. We think the hire is a good fit for the company's current
priorities of improving cash conversion, deleveraging, and supporting
profitable organic growth. Attention now turns to Q3 results slated for 23
November. We expect Verve's increasingly sophisticated targeting
capabilities, which help advertisers deliver measurable outcomes, alongside
benefits from the recently unified platform, to have supported low- to
mid-single-digit organic sales growth (OSG). External growth from the
Captify and acardo acquisitions should provide a further boost. We also
expect Verve brass to confirm 2026 guidance, although we continue to regard
the lower end of the range as the more realistic execution case in a still
choppy ad market. Meanwhile, we have lowered our target price to EUR3.5 (old:
EUR4.0) to reflect the latest rise in German bond yields. We remain Buy-rated
on Verve (312% upside).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses
siehe die vollständige Analyse.


You can download the research here:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=42ce4bbf902a6ba4e6fc7b7058bd0ff7

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

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2428502 04.11.2026 CET/CEST

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