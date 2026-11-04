Pfizer: Die Aktie fällt trotz besserer Quartalszahlen

Was bewegt die Aktie?

Pfizer erzielt im abgelaufenen Quartal einen Umsatz von 16,6 Milliarden Dollar. Das entspricht einem Rückgang von 0,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr, übertrifft aber die erwarteten 15,9 Milliarden Dollar deutlich. Angesichts der anhaltenden Rückgänge im Geschäft mit Corona-Produkten ist der nahezu stabile Konzernumsatz eine positive Entwicklung. Andere Produkte gleichen die Einbußen zunehmend aus.

Beim Gewinn je Aktie erreicht Pfizer 0,87 Dollar und damit denselben Wert wie im Vorjahr. Erwartet waren lediglich 0,73 Dollar je Aktie. Das Ergebnis übertrifft diese Erwartung um knapp 20 Prozent. Damit fallen sowohl der Umsatz als auch der Gewinn besser aus als erwartet, obwohl beide Kennzahlen gegenüber dem Vorjahr weitgehend stagnieren.

Die Entwicklung der einzelnen Produkte zeigt allerdings weiterhin deutliche Unterschiede. Der Umsatz mit dem Corona-Impfstoff sinkt um 29 Prozent, das Corona-Medikament verzeichnet einen Rückgang um 63 Prozent. Bei einem weiteren Impfstoff beträgt das Minus zehn Prozent. Diese Rückgänge belasten das Geschäft und machen den Ausgleich durch wachsende Produkte weiterhin zu einer zentralen Aufgabe für Pfizer.

Zwei neue Produkte tragen zu diesem Ausgleich bei. Ein Blutverdünner steigert seinen Umsatz um 25 Prozent auf 513 Millionen Dollar. Ein Krebsmedikament wächst um mehr als 50 Prozent auf 255 Millionen Dollar. Diese Zuwächse zeigen Fortschritte beim angestrebten Ausgleich der sinkenden Erlöse mit Corona-Produkten.

Für das Gesamtjahr erhöht Pfizer die Umsatzprognose auf 62 bis 64 Milliarden Dollar. Die Mitte dieser Spanne übertrifft die bisherige Markterwartung von 62,2 Milliarden Dollar. Auch Citigroup hebt das Kursziel von 27 auf 30 Dollar an, bleibt aber bei einer neutralen Einstufung. Der Aktienkurs fällt trotz der besseren Quartalszahlen und des angehobenen Ausblicks.

Martins Einschätzung

Die Pfizer-Aktie ist mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von elf fair bewertet. Die Bewertung liegt leicht über dem Durchschnitt der vergangenen Jahre. Gleichzeitig fällt die fundamentale Ausgangslage etwas besser aus als im Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre.

Ein großer Teil der operativen Verbesserungen ist damit bereits im Kurs berücksichtigt. Die Zahlen und der höhere Ausblick sind positiv, das aktuelle Bewertungsniveau spricht jedoch für begrenzte Kursbewegungen.