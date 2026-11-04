Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Hackerangriffen auf Supermärkte

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AUGSBURG (dpa-AFX) - 'Augsburger Allgemeine' zu Hackerangriffen auf Supermärkte

Es wäre zu einfach, die Schuld allein bei Verbrauchern oder Supermarktbetreibern abzuladen. Die Lücken stecken in den Produkten, Schwachstellen in der Software sind seit Monaten bekannt. Hinzu kommt im aktuellen Fall: Kühlanlagen laufen oft weit über zehn Jahre - doch nicht immer bieten Hersteller für die gesamte Lebensdauer Sicherheitsupdates an. Und das Problem reicht weit über Kühltheken hinaus. Auch Heizungen, Gebäudetechnik, Industrieanlagen oder die Software von Rathäusern hängen am Netz - und sind angreifbar, wenn niemand sie pflegt./yyzz/DP/zb

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