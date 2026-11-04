Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Staat als Dienstleister

COTTBUS (dpa-AFX) - 'Lausitzer Rundschau' zu Staat als Dienstleister

Keine Maßnahmen der Europäischen Union waren so beliebt wie die Abschaffung der Roaminggebühren und die Einführung des einheitlichen Ladekabels für Handys und Laptops. Die Bürger waren mit einem nervigen und kostspieligen Problem konfrontiert, der Staat trat als Dienstleister auf - und löste das Problem. Natürlich ist es nicht immer so einfach. Hochkomplexe Herausforderungen lassen sich nicht im Handumdrehen lösen. Umgekehrt hat sich allerdings in der politischen Mitte eine Attitüde breitgemacht, die so tut, als wären die meisten Probleme nur unter größten Anstrengungen zu lösen. Und weil das alles so viel Kraft kostet, kümmert man sich gar nicht erst um lebensnahe Themen. Wie es anders und besser geht, zeigt der neue britische Premierminister Andy Burnham. Der langjährige Bürgermeister von Manchester hat allen Ministern aufgetragen, dass sie ihm "everyday fixes" vorlegen sollen./yyzz/DP/zb