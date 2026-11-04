Pressestimme: 'Neue Presse' zu Schaeffler

dpa-AFX · Uhr
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COBURG (dpa-AFX) - 'Neue Presse' zu Schaeffler

In Herzogenaurach, Nürnberg, Höchstadt und Schweinfurt könnten nach Angaben der IG Metall insgesamt gut 1500 Arbeitsplätze wegfallen. Offiziell spricht man bei Schaeffler von einem "Ergebnisverbesserungsprogramm". Diese Wortschöpfung hat etwas Zynisches. Schließlich steht hinter jedem Arbeitsplatz eine konkrete Person - ein Familienvater oder eine Mutter -, die nun einer ungewissen Zukunft entgegensehen muss. Wer angestellt bleibt, soll überdies einen "Solidaritätsbeitrag" leisten, übersetzt heißt das schlicht: auf Gehalt verzichten./yyzz/DP/zb

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