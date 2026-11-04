Pressestimme: 'Nordbayerischer Kurier' zu Autobauern/Krise

BAYREUTH (dpa-AFX) - 'Nordbayerischer Kurier' zu Autobauern/Krise

Von den Gehältern im VW -Konzern, bei BMW oder Mercedes können Facharbeiter in der Region nur träumen. Dazu in den letzten Jahren hohe Jahressonderzahlungen und eine 35-Stunden-Woche etwa bei VW. Da kann VW-Konzernbetriebsratschefin Daniela Cavallo zwar nach dem Auftritt des Audi-Chefs an der Seite von Trump "vor Scham im Boden versinken". Die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens verbessert sie damit nicht. Gewerkschaften müssen ein kraftvolles Gegengewicht zu den Interessen der Konzerneigner und ihrer Top-Manager sein und einen Anteil am Profit einfordern. Aber schlechte Zeiten sind für beide Seiten auch Zeiten des Verzichtes. Verantwortungsvolle Arbeitnehmerfunktionäre helfen mit, Unternehmen zu stabilisieren./yyzz/DP/zb