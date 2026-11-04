Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Bundeskanzler/CDU/Bundespräsidenten
dpa-AFX · Uhr
NÜRNBERG (dpa-AFX) - 'Nürnberger Nachrichten' zu Bundeskanzler/CDU/Bundespräsidenten
Eigentlich wollte der CDU-Chef seine Präferenz schon vor Wochen verkünden. Ein stabiler Parteivorsitzender hätte das getan und seine Wunschkandidatin notfalls gegen interne Widerstände durchgesetzt. Die endlose Diskussion um seine Person hat ihm die Kraft dazu genommen. Es ist kein gutes Omen, wenn ein Kanzler, der das Land durch eine schwere Krise steuern soll, schon eine solche Personalie nicht auf die Reihe bekommt./yyzz/DP/zb
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