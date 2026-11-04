Prominenter Demokrat will Repräsentantenhaus-Sprecher werden

dpa-AFX · Uhr
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WASHINGTON (dpa-AFX) - Einen Tag nach den US-Parlamentswahlen bringt sich der prominente Demokrat Hakeem Jeffries für den Topjob als Sprecher des Repräsentantenhauses in Stellung. Nach dem Sieg der Demokraten bei erklärte er seine Kandidatur, wie er auf seiner Webseite ankündigte. Die Zeiten, in denen das Repräsentantenhaus wie eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Regierung von US-Präsident Donald Trump funktioniere, seien vorbei, schrieb er.

Der Sprecher des Repräsentantenhauses leitet die Sitzungen der Parlamentskammer im Kongress und nimmt eine prominente Stellung ein. Zudem ist er der Führer der Mehrheitsfraktion. Die Demokraten hatten Trumps Republikanern bei den Wahlen die Mehrheiten im Repräsentantenhaus und im Senat abgenommen.

Jeffries wäre der erste Schwarze im Amt des Sprechers. Bislang ist er Minderheitsführer im Repräsentantenhaus. Anfang Januar beginnt die neue Legislaturperiode, dann steht auch die Wahl des Sprechers an. Ein Kandidat muss nach Kongressangaben die Mehrheit der abgegebenen Stimmen auf sich vereinen. Aktuell ist der Republikaner Mike Johnson Sprecher der Parlamentskammer./rin/DP/he

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