Prag, 03. ⁠Nov (Reuters) - Mit einem eintägigen Streik und Protesten in Prag und anderen Städten haben sich am Dienstag tausende Menschen gegen Pläne der Regierung demonstriert, die Finanzierung der öffentlich-rechtlichen Sender zu ändern und zu kürzen. Mitarbeiter ‌des tschechischen Fernsehens und Radios, unterstützt von Studenten und Künstlern, bezeichneten den Plan als einen Versuch, die Unabhängigkeit der Sender zu ⁠untergraben. Der ⁠Streik führte zu Einschränkungen im Programm, der 24-Stunden-Nachrichtensender des Fernsehens zeigte einen verdunkelten Newsroom und Moderatoren in schwarzer Kleidung. "Ich möchte, dass die Medien weiterhin frei sind", sagte eine junge Studentin bei den Protesten.

Die Regierung von Ministerpräsident Andrej Babis will die monatliche Rundfunkgebühr von ‌205 Kronen (umgerechnet rund acht Euro) abschaffen und ‌die Finanzierung stattdessen aus dem Staatshaushalt bestreiten. Zudem soll sie gekürzt werden. Kritiker befürchten, dass Finanzierungsentscheidungen dadurch politischem Druck ausgesetzt würden. "Dieser Vorschlag, sollte er ⁠verabschiedet werden, wird der Regierungskoalition Werkzeuge an die Hand geben, um ‌den Inhalt beider öffentlicher Medien politisch ⁠zu beeinflussen", sagte der Reporter des tschechischen Fernsehens, Jan Molacek. Oppositionsparteien verglichen die Pläne mit den Medienreformen in Ungarn unter dem ehemaligen Ministerpräsidenten Viktor Orban, einem Verbündeten von Babis.

Babis ‌hatte jüngst erklärt, die Regierung ⁠erfülle lediglich das Versprechen, die finanzielle ⁠Belastung für die Bürger zu verringern. "Niemand will die öffentlichen Medien übernehmen oder unter staatliche Kontrolle bringen", sagte er und deutete an, dass im weiteren parlamentarischen Verfahren noch Änderungen möglich seien. Ein entsprechender Gesetzentwurf hat im Oktober eine erste Abstimmung im Parlament passiert. Eine von den Sendern als untragbar bezeichnete Kürzung von 15 Prozent würde die Budgets auf das Niveau von vor rund ⁠20 Jahren drücken.

(Bericht von Jan Lopatka. Geschrieben von Isabelle Noack. Redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)