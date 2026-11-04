ROUNDUP: Demokraten nehmen Republikanern Senatssitz in Ohio ab

COLUMBUS (dpa-AFX) - Im Senatsrennen im US-Bundesstaat Ohio haben die Demokraten den Republikanern Hochrechnungen zufolge einen weiteren wichtigen Sitz abgenommen. Der demokratische Kandidat Sherrod Brown setzte sich gegen den republikanischen Amtsinhaber Jon Husted durch, wie die Nachrichtenagentur AP auf Grundlage von Wählerbefragungen und Stimmauszählungen meldete. Das Rennen gilt als zentral für die Mehrheit im Senat.

Es ist nach ihren Gewinnen in North Carolina, South Carolina und Texas bereits der vierte Senatssitz, den sie den Republikanern Hochrechnungen zufolge abnehmen. Um die Mehrheit in der Parlamentskammer zu erobern, brauchen die Demokraten unter dem Strich ein Plus von genau so vielen Sitzen. Die Ergebnisse einiger Senatsrennen sind aktuell noch offen.

Galt als entscheidendes Rennen

Der frühere Vizegouverneur Husted ist der amtierende Senator, weil er Anfang 2025 für Vance nachrückte. Allerdings hat er auf dem Posten weniger Erfahrung als sein Kontrahent Brown. Der vertrat den Bundesstaat bereits von 1993 bis 2025 als Abgeordneter und Senator im Kongress, wurde jedoch 2024 nicht wiedergewählt.

Bei den Kongresswahlen werden in diesem Jahr 35 der 100 Sitze im Senat neu gewählt. Weil viele davon klar in republikanischer oder demokratischer Hand liegen, gilt für die Mehrheit nur knapp ein Dutzend davon als entscheidend. Dazu gehörte, weil Umfragen ein Kopf-an-Kopf-Rennen vorausgesagt hatten.

Rostgürtel der USA

Das im mittleren Westen gelegene Ohio galt lange als sogenannter Swing State - also ein Bundesstaat, der mal an die Republikaner, mal an die Demokraten ging. Mit dem Eintritt Donald Trumps in die Politik wählten die Wähler dann aber verlässlich republikanisch. Ohio gehört zum sogenannten Rostgürtel der USA, einer Region, die durch den Niedergang traditioneller Industrien geprägt wurde.

Zentrale Themen im Wahlkampf waren unter anderem die Lebenshaltungskosten und der Bau gewaltiger Rechenzentren für die Künstliche-Intelligenz-Branche. Menschen in dem Bundesstaat arbeiten vor allem in den Bereichen Handel, Gesundheit sowie im verarbeitenden Gewerbe.

Präsident Trump sorgte im Wahlkampf für bizarre Momente, weil er bei seinen Auftritten wiederholt vom Körperbau Husteds schwärmte - und insbesondere von dessen Hintern, der außerordentlich muskulös sei./so/jcf/fsp/DP/zb