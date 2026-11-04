Schmuck von Pandora wieder gefragt – Konzern poliert seine Ziele auf
Paris, 04. Nov (Reuters) - Der dänische Schmuckhersteller Pandora wird nach einem starken Quartal optimistischer für das Gesamtjahr. Das Unternehmen hob am Mittwoch seine Umsatz- und Margenziele für 2026 leicht an. Grund sei eine anziehende Nachfrage in den wichtigen Märkten USA und Europa, wo neue Kollektionen und ein verstärkter Fokus auf platinbeschichtete Produkte gut ankommen. "Unverwechselbarere Designs und kulturell relevantes Marketing machen die Marke angesagter", sagte Konzernchefin Berta de Pablos-Barbier.
Pandora rechne nun für 2026 mit einem organischen Umsatzwachstum von zwei bis drei Prozent, nachdem zuvor null bis drei Prozent in Aussicht gestellt worden waren. Die operative Gewinnmarge solle am oberen Ende der bisherigen Spanne bei 22,5 bis 23 Prozent landen. Rückenwind erhalte der Konzern, der für seine Charm-Armbänder und im Labor hergestellte Diamanten bekannt ist, von einem starken dritten Quartal. Der vergleichbare Umsatz sei um sieben Prozent auf 6,69 Milliarden dänische Kronen (900 Millionen Euro) gestiegen und übertraf damit die Erwartungen von Analysten. Der operative Gewinn legte auf 1,06 (Vorjahr: 0,9) Milliarden Kronen zu.
(Bericht von Alessandro Parodi in Paris, geschrieben von Anneli Palmen, redigiert von Ralf BanserBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)