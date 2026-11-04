Schmuck von Pandora wieder gefragt – Konzern poliert seine Ziele auf

Paris, ⁠04. Nov (Reuters) - Der dänische Schmuckhersteller Pandora wird nach einem starken Quartal optimistischer für das Gesamtjahr. Das Unternehmen hob am Mittwoch seine Umsatz- und Margenziele ‌für 2026 leicht an. Grund sei eine anziehende Nachfrage in den wichtigen Märkten USA und ⁠Europa, ⁠wo neue Kollektionen und ein verstärkter Fokus auf platinbeschichtete Produkte gut ankommen. "Unverwechselbarere Designs und kulturell relevantes Marketing machen die Marke angesagter", sagte Konzernchefin Berta de Pablos-Barbier.

Pandora rechne nun für ‌2026 mit einem organischen Umsatzwachstum ‌von zwei bis drei Prozent, nachdem zuvor null bis drei Prozent in Aussicht gestellt worden waren. ⁠Die operative Gewinnmarge solle am oberen Ende der ‌bisherigen Spanne bei 22,5 ⁠bis 23 Prozent landen. Rückenwind erhalte der Konzern, der für seine Charm-Armbänder und im Labor hergestellte Diamanten bekannt ist, von ‌einem starken dritten ⁠Quartal. Der vergleichbare Umsatz sei ⁠um sieben Prozent auf 6,69 Milliarden dänische Kronen (900 Millionen Euro) gestiegen und übertraf damit die Erwartungen von Analysten. Der operative Gewinn legte auf 1,06 (Vorjahr: 0,9) Milliarden Kronen zu.

(Bericht von Alessandro Parodi in Paris, geschrieben von Anneli Palmen, redigiert von Ralf BanserBei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)