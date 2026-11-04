Schokoladenhersteller Barry Callebaut nach Einbußen zuversichtlich

Reuters · Uhr
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Düsseldorf, ⁠04. Nov (Reuters) - Der weltgrößte Schokoladenhersteller Barry Callebaut hat im Gesamtjahr 2025/26 einen Gewinn- und Absatzrückgang verbucht. Wie der Schweizer Konzern ‌am Mittwoch mitteilte, sank der operative Gewinn (Ebit) um 15,6 Prozent auf 594 Millionen ⁠Franken. ⁠Dank eines massiven Geldzuflusses von 2,01 Milliarden Franken konnte Barry Callebaut jedoch seine Schulden deutlich reduzieren. Als Zeichen der Zuversicht solle die Dividende mit ‌29,00 Franken je Aktie ‌stabil bleiben.

Für das laufende Geschäftsjahr 2026/27 stellte der Vorstand ein Absatzwachstum von ein bis drei ⁠Prozent und einen Anstieg des operativen Gewinns ‌um drei bis ⁠fünf Prozent in Aussicht. Der Gewinn vor Steuern solle sogar um rund 30 Prozent zulegen. Konzernchef Hein ‌Schumacher verwies auf ⁠erste Fortschritte des Umbauprogramms "Focus ⁠for Growth". Zudem laufe eine langjährige Partnerschaft mit dem US-Konzern Hershey Ende 2027 aus, während eine neue Vereinbarung mit dem Milka-Hersteller Mondelez geschlossen worden sei.

(Bericht von Anneli Palmen, redigiert von Ralf BanserBei Rückfragen wenden Sie sich ⁠bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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