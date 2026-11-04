Stockholm, ⁠04. Nov (Reuters) - Die schwedische Notenbank hat den Leitzins erhöht und stimmt die Finanzmärkte auf weitere Schritte nach oben für 2027 ein. Wie von ‌vielen Ökonomen erwartet, hob sie den Schlüsselzins am Mittwoch um einen Viertelpunkt auf 2,0 Prozent ⁠an. ⁠Laut der Riksbank ist es wahrscheinlich, dass der Leitzins im kommenden Jahr weiter angehoben wird: "Ganz im Einklang mit der im September veröffentlichten Prognose", teilte die Zentralbank mit. Sie zeigt ‌sich zunehmend besorgt, dass Probleme ‌in den Lieferketten sowie die vom Iran-Krieg getriebenen Energiekosten auf die Gesamtinflation durchschlagen und die ⁠Teuerungsrate über das Ziel von zwei Prozent treiben ‌könnten.

Diese lag im September ⁠mit 1,5 Prozent noch darunter. Sie dürfte aber wohl anziehen: Zum einen laufen Effekte vorübergehender Steuersenkungen aus, überdies werden sich ‌die Energiepreise voraussichtlich ⁠auf erhöhtem Niveau einpendeln. Eine ⁠schwächelnde Wirtschaft hatte die Zentralbank bislang davon abgehalten, die Zinsen anzuheben – doch diese Sorge ist mittlerweile in den Hintergrund getreten. Die Riksbank spricht von einer "stärkeren Wirtschaftstätigkeit".

(Bericht von Anna Ringstron, Simon Johnson, geschrieben von Reinhard Becker, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)