Sender: Demokrat nimmt Republikanern Senatssitz in Texas ab
dpa-AFX · Uhr
WASHINGTON (dpa-AFX) - Erstmals seit fast 40 Jahren haben die Demokraten im umkämpften US-Bundesstaat Texas Hochrechnungen zufolge das Senatsrennen für sich entschieden. Ihr Kandidat James Talarico gewann gegen den von Präsident Donald Trump unterstützten Republikaner Ken Paxton, wie die Sender NBC News und CBS News auf Grundlage von Wählerbefragungen und Stimmauszählungen meldeten./fsp/DP/zb
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