Sender: Trumps Republikaner verlieren Repräsentantenhaus
dpa-AFX · Uhr
WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Republikaner von US-Präsident Donald Trump haben bei den Kongresswahlen Hochrechnungen zufolge ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus verloren. Die Demokraten werden die Kontrolle in der Parlamentskammer übernehmen, wie die US-Sender CNN und NBC News auf Grundlage von Stimmauszählungen und Wählerbefragungen berichteten./fsp/DP/zb
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