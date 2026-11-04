Server-Hersteller SMCI mit Rekord-Quartalsumsatz

Reuters · Uhr
Thema: KI
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Frankfurt, ⁠03. Nov (Reuters) - Der weltweite Bauboom bei Rechenzentren für Künstliche Intelligenz (KI) verhilft Super Micro Computer (SMCI) zu einem ‌erneuten Wachstumsschub. Der Umsatz habe ein Rekordhoch erreicht, sagte Charles Liang, ⁠Gründer ⁠und Chef des Herstellers von Hochleistungsservern, am Dienstag. Die Erlöse vervierfachten sich auf 19,9 Milliarden Dollar und lagen rund drei ‌Milliarden Dollar über den ‌Markterwartungen. Der Gewinn überraschte mit 1,81 Dollar je Aktie ebenfalls positiv.

Vor ⁠diesem Hintergrund hob das Unternehmen seine ‌Ziele für ⁠das Geschäftsjahr 2026/2027 an. Es rechnet nun mit einem Umsatz zwischen 72 und 82 Milliarden ‌Dollar statt ⁠der bislang angepeilten ⁠65 bis 72 Milliarden Dollar. Im laufenden Quartal dürften die Einnahmen zwischen 19,5 und 21,5 Milliarden Dollar liegen.

Die SMCI-Aktie stieg nachbörslich um sechs Prozent.

(Bericht von Hakan Ersen. Redigiert von Ralf ⁠Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)

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