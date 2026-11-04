Servicenow: Nach dem Kursrückgang überwiegen die Chancen

Was bewegt die Aktie?

Servicenow hat den Umsatz im dritten Quartal um 21 Prozent gesteigert und damit die Erwartungen übertroffen. Der Gewinn legte dagegen lediglich um vier Prozent zu und blieb hinter den Erwartungen zurück. Diese unterschiedliche Entwicklung belastete die Aktie: Zum kräftigen Umsatzwachstum kam eine enttäuschende Gewinnentwicklung, die zusammen mit dem Ausblick einen deutlichen Kursrückgang auslöste.

Beim kurzfristigen Auftragsbestand zeigte sich zunächst ein stärkeres Bild. Die sogenannten Current Remaining Performance Obligations stiegen um mehr als 20 Prozent auf rund 13,7 Milliarden und übertrafen ebenfalls die Erwartungen. Allerdings profitiert das dritte Quartal von Vertragserneuerungen, die Unternehmen aus dem vierten Quartal vorgezogen haben. Diese zeitliche Verschiebung schwächt die erwartete Entwicklung des kurzfristigen Auftragsbestands im vierten Quartal und trägt damit zur negativen Kursreaktion bei.

Gleichzeitig wächst das Geschäft mit künstlicher Intelligenz (KI) deutlich, und Servicenow erfüllt seine Umsatzziele für KI-Produkte. Das Unternehmen übernimmt für seine Kunden zunehmend eine zentrale Funktion bei der Steuerung von KI-Agenten. Für die nächsten vier Quartale liegen die Erwartungen an das Umsatzwachstum zwischen 18 und 22 Prozent. Dieses Wachstum lässt auch wieder eine deutlich bessere Gewinnentwicklung erwarten.

Nach dem starken Kursrückgang liegt das Kurs/Gewinn-Verhältnis bei rund 24. Im Verhältnis zu den erwarteten Wachstumsraten erscheint die Bewertung damit wieder günstig. Für das auf das vierte Quartal folgende erste Quartal bestehen Aussichten auf eine bessere Entwicklung des kurzfristigen Auftragsbestands, wenn der belastende Effekt der vorgezogenen Vertragserneuerungen ausläuft. Ein positiverer Ausblick bei den nächsten Zahlen könnte dann auch wieder stärkere Kurssteigerungen unterstützen.

Charttechnik

Nach einem gescheiterten Ausbruch über ein Zwischenhoch und dem Bruch längerfristiger Trendlinien fiel die Aktie wieder in Richtung 100 Dollar. Die jüngsten zwei bis drei Handelstage deuten auf eine mögliche Bodenbildung hin. Ein Ausbruch über die jüngsten Zwischenhochs könnte für risikobereite Anleger einen Einstieg begründen.

Die nächsten Kursziele liegen bei rund 120 und knapp 130 Dollar. Bei einer Fortsetzung des Anstiegs erscheint innerhalb der nächsten Wochen auch der Bereich zwischen 140 und 148 Dollar erreichbar.

Martins Einschätzung

Die Kursreaktion auf die schwächere Gewinnentwicklung und den Auftragsausblick erscheint überzogen. Das starke Umsatzwachstum, die erreichten KI-Umsatzziele und die günstigere Bewertung sprechen für die Aktie. Wenn der Belastungseffekt durch die vorgezogenen Vertragserneuerungen ausläuft, könnte sich der Ausblick wieder verbessern. Insgesamt überwiegt derzeit die Wahrscheinlichkeit steigender Kurse.