Shopify: Trotz höherer Gewinne fällt der Aktienkurs

Was bewegt die Aktie?

Shopify steigerte den Umsatz um 32 Prozent auf rund 3,7 Milliarden Dollar und traf damit die Erwartungen. Der Gewinn je Aktie erreichte 0,49 Dollar gegenüber erwarteten 0,46 Dollar. Das Bruttowarenvolumen lag mit 119 Milliarden Dollar unter den erwarteten 120 Milliarden Dollar und relativierte damit den positiven Eindruck beim Gewinn.

Das operative Ergebnis wuchs um 66 Prozent auf 568 Millionen Dollar. Der Nettogewinn stieg gegenüber dem Vorjahr um 75 Prozent von 264 Millionen auf 462 Millionen Dollar. Die Bruttomarge blieb mit 47,6 Prozent ungefähr auf dem Niveau des Vorquartals.

Die Händlerdienstleistungen erzielten ein Umsatzwachstum von 35 Prozent und entwickelten sich damit stärker als das Abonnementgeschäft mit 20 Prozent. Die Zahlungs- und Händlerlösungen von Shopify kamen stärker zum Einsatz. Die monatlich wiederkehrenden Umsätze stiegen um 19 Prozent auf 230 Millionen Dollar. Höhere Hosting-Kosten und zusätzliche Ausgaben für künstliche Intelligenz (KI) belasteten die Bruttomarge im Abonnementgeschäft leicht.

Im Geschäft mit Großkunden gewann Shopify weitere große Einzelhändler als Kunden. Zugleich stiegen die durch KI erzeugten Besucherzugriffe auf das 2,6-Fache des Vorjahres. Die mit KI-Suchen verbundenen Bestellungen erreichten das 3,3-Fache. Bei Suchen mit Shopifys Produktkatalog fiel die Abschlussquote doppelt so hoch aus.

Die Kursreaktion zeigte dennoch erhebliche Unsicherheit. Nach der Veröffentlichung der Zahlen startete die Aktie mit einer deutlichen Kurslücke nach unten in den Handel. Anschließend stieg der Kurs zeitweise auf 149 Dollar und fiel wieder auf 142 bis 143 Dollar zurück.

Charttechnik

Im Bereich von 135 Dollar reagierten Anleger zunächst mit Käufen. Entscheidend ist nun, ob die Aktie die Zone um 150 Dollar nach oben überschreiten kann. Bleibt der Kurs darunter, besteht das Risiko einer dreiteiligen ABC-Korrektur mit einem weiteren Rückgang bis in den Bereich von 125 Dollar.

Martins Einschätzung

Der Rückgang auf 135 Dollar erscheint angesichts der starken Gewinnentwicklung und der Chancen durch KI-Suchen übertrieben. Besonders die wachsende Zahl der damit verbundenen Bestellungen und die höhere Abschlussquote sprechen für das Potenzial von KI-Einkaufsassistenten bei Shopify. Für neue Käufe bietet sich dennoch an, zunächst einen Anstieg über 150 Dollar abzuwarten. Unterhalb dieser Marke bleibt das Korrekturrisiko bis 125 Dollar relevant.