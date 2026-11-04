So kommst du an die Hyperscaler-Anleihen ran

Diese Woche ist Microsoft an der Reihe. 25 Milliarden Dollar besorgt sich der Konzern durch eine bis zum 4. November laufende Emission von Anleihen – und bietet dafür zwischen 4,85 und 6,35 Prozent Zinsen. Zurückzahlen muss Microsoft das Geld dann in zwei bis 40 Jahren. So lange sind die Laufzeiten dieser Bonds.
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