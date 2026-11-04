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Bis zu sieben Prozent Rendite

So kommst du an die Hyperscaler-Anleihen ran

onvista · Uhr

Die amerikanischen Techriesen besorgen sich am Anleihemarkt riesige Mengen Geld – und müssen dafür ordentlich Zinsen bieten. Sich diese Anleihen ins Depot zu holen, ist aber gar nicht so leicht.

Georg Buschmann

Redaktionsleiter
Quelle: gguy/Shutterstock.com
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

Diese Woche ist Microsoft an der Reihe. 25 Milliarden Dollar besorgt sich der Konzern durch eine bis zum 4. November laufende Emission von Anleihen – und bietet dafür zwischen 4,85 und 6,35 Prozent Zinsen. Zurückzahlen muss Microsoft das Geld dann in zwei bis 40 Jahren. So lange sind die Laufzeiten dieser Bonds.

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