So kommst du an die Hyperscaler-Anleihen ran

onvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugen

Diese Woche ist Microsoft an der Reihe. 25 Milliarden Dollar besorgt sich der Konzern durch eine bis zum 4. November laufende Emission von Anleihen – und bietet dafür zwischen 4,85 und 6,35 Prozent Zinsen. Zurückzahlen muss Microsoft das Geld dann in zwei bis 40 Jahren. So lange sind die Laufzeiten dieser Bonds.