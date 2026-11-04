Studie: Deutsche misstrauen Rabattaktionen in Vorweihnachtszeit

Berlin, 04. ⁠Nov (Reuters) - Black Friday, Cyber Monday, Singles Day: Die Deutschen sind zunehmend skeptisch bei Angeboten in der Vorweihnachtszeit. Das geht aus einer der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch vorliegenden Studie der Unternehmensberatung BCG hervor, die dafür im Oktober 10.220 Konsumenten in zehn Ländern befragt ‌hat, darunter 1028 in Deutschland. Nur 37 Prozent vertrauen demnach hierzulande darauf, dass die angepriesenen Rabatte für den Black Friday - in diesem Jahr den 27. ⁠November - tatsächlich unter ⁠den regulären Preisen liegen. Im internationalen Schnitt sind es dagegen 54 Prozent. Deutschland gehört damit zu den besonders skeptischen Märkten.

Große Rabattversprechen allein überzeugten nicht mehr, sagte BCG-Einzelhandelsexpertin Jessica Distler. "Für Händler wird Vertrauen damit zum entscheidenden Erfolgsfaktor." Verlässliche Rückgabemöglichkeiten und authentische Kundenbewertungen würden geschätzt, Influencer-Empfehlungen oder die künstliche Verknappung des Angebots dagegen ‌nicht. 74 Prozent der deutschen Verbraucher wollen bei den ‌Rabatttagen zuschlagen. Das sind zwei Punkte weniger als im Vorjahr und sieben Punkte weniger als im internationalen Vergleich.

In Deutschland planen die kaufwilligen Verbraucher an den Rabatttagen durchschnittlich Ausgaben von ⁠313 Euro. International sind es 371 Euro. Oft sollen schon Weihnachtsgeschenke erworben werden - ‌Kleidung, Schuhe, Accessoires, Unterhaltenselektronik, Kosmetik und Parfüm. ⁠Die vergleichsweise hohe Inflation hinterlässt aber auch in Deutschland ihre Spuren. 47 Prozent gaben an, deswegen beispielswiese weniger in Restaurants oder Cafes zu gehen. Mit 41 Prozent greifen mehr als bisher auf günstigere Eigenmarken zurück.

Künstliche Intelligenz (KI) ‌gewinnt beim Einkauf an Bedeutung. 57 ⁠Prozent der Kaufwilligen gaben hierzulande an, ⁠KI-Anwendungen schon für die Schnäppchenjagd zu nutzen oder dies jetzt zu planen. Im Vergleich zu 2025 sind dies zwölf Prozentpunkte mehr. Je jünger, desto öfter sei dies bereits der Fall. Die sozialen Medien büßten im Gegenzug als Inspirationsquelle an Bedeutung ein. 81 Prozent sind der Meinung, dass die KI Produktvergleiche erleichtert. Nur sechs Prozent würden aber einer KI alleine die finale Kaufentscheidung überlassen.

BCG hat neben Deutschland auch Konsumenten in den USA, Kanada, Australien, Frankreich, Italien, Polen, ⁠Tschechien, Rumänien und Dänemark befragt.

(Bericht von Christian Krämer, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)