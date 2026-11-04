KI-Rechenzentren treiben das Umsatzwachstum

Super Micro: Die günstige Bewertung bietet Chancen

onvista · Uhr

Super Micro Computer verbindet starkes Umsatzwachstum mit höheren Margen und einer deutlich angehobenen Umsatzprognose für 2027. Das Kurs/Gewinn-Verhältnis von 6,4 bietet Chancen, während mögliche Konsequenzen aus unzulässigen China-Lieferungen ein Risiko bleiben.

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Was bewegt die Aktie?

Super Micro Computer hat den Quartalsumsatz auf 19,9 Milliarden Dollar gesteigert und damit innerhalb eines Jahres nahezu vervierfacht. Die Markterwartung lag bei rund 16,3 Milliarden Dollar, also etwa 3,6 Milliarden Dollar niedriger. Auch der Gewinn je Aktie übertraf mit 1,81 Dollar die erwarteten 1,20 bis 1,23 Dollar deutlich.

Die Verbesserung betrifft auch die Profitabilität: Die Bruttomarge stieg von 9,3 auf 12,8 Prozent. Der Gewinn nahm um mehr als 400 Prozent zu. Damit verbindet das Unternehmen den kräftigen Umsatzanstieg mit einer höheren Marge und einem noch stärkeren Wachstum auf der Gewinnseite.

Zugleich erweitert Super Micro Computer sein Angebot von Servern hin zu vollständigen Lösungen für Rechenzentren mit künstlicher Intelligenz (KI). Modulare Containerlösungen integrieren Hardware, Software, Netzwerktechnik und Dienstleistungen. Kunden können diese Leistungen dadurch von einem Anbieter beziehen, während Super Micro Computer große KI-Infrastrukturprojekte profitabel umsetzen kann.

Für das laufende Quartal erwartet das Unternehmen einen Umsatz zwischen 19,5 und 21,5 Milliarden Dollar. Die Markterwartung lag bisher bei 17,5 Milliarden Dollar und damit unter dem unteren Ende dieser Spanne. Beim Gewinn je Aktie stehen erwartete 1,14 Dollar einer Unternehmensprognose von 1,66 bis 1,90 Dollar gegenüber.

Für 2027 erhöht Super Micro Computer die Umsatzprognose von bislang 65 bis 72 Milliarden auf nun 72 bis 82 Milliarden Dollar. Die bisherige Markterwartung lag bei etwas mehr als 70 Milliarden Dollar. Die Aktie verzeichnet zwischenzeitlich ein Plus von 2,5 Prozent, nachdem sie vorbörslich bereits deutlich höher bei etwa 30 bis 31 Euro gehandelt hatte.

Charttechnik

Der jüngste Kursanstieg folgt auf eine schwache Entwicklung der KI-Infrastrukturwerte. Für neue Positionen bietet sich an, einen Ausbruch in die jeweilige Handelsrichtung abzuwarten. Sollte die Aktie nochmals auf 23 bis 25 Dollar fallen, könnte dort eine Tiefbildung mit Chancen für die folgenden Monate entstehen.

Martins Einschätzung

Das starke Wachstum, die höhere Bruttomarge und die angehobenen Prognosen sprechen fundamental für Super Micro Computer. Bei einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von 6,4 berücksichtigt die Bewertung bereits viele Risiken. Damit verbessert sich die Chance auf eine Tiefbildung.

Ein wesentliches Risiko bleiben mögliche unzulässige Lieferungen von Nvidia-Grafikprozessoren über Super Micro Computer nach China. Daraus könnten weitere Konsequenzen entstehen. Die günstige Bewertung macht die Aktie dennoch zunehmend interessant, besonders bei einem erneuten Rückgang auf 23 bis 25 Dollar.

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