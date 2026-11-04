Trading-Chance Kupfer: Das starke halbe Jahr beginnt

Wahrscheinlich haben Sie zwar bereits von Saisonalitäten gehört, diese gegebenenfalls auch genutzt, betreten allerdings Neuland, wenn es um die „Big Seasonal Trends“ geht. Das wollen wir ändern und möchten zunächst einmal die fundamentalen Hintergründe hinter mehrmonatigen Zyklen zumindest in den groben Zügen erläutern

Was steckt hinter den großen, mehrmonatigen Zyklen?

Die Ursachen hinter diesen markanten Marktphasen lassen sich anhand von drei übergeordneten fundamentalen Treibern erklären:

1. Agrarische Zyklen: Der Ernte- und Lagerzyklus (Mais, Sojabohnen, Weizen)

Auf den Agrarmärkten bestimmen die biologischen Wachstumszyklen und das Phänomen von Old Crop vs. New Crop (alte vs. neue Ernte) die Saisonalität.

· Weizen (Anstieg ab Juli): Im Sommer (Juli/August) findet auf der Nordhalbkugel die Haupternte statt. Zu diesem Zeitpunkt fließt eine riesige Menge an neuem Weizen auf den Markt. Die Preise erreichen oft ein saisonales Tief. Sobald dieser erste Verkaufsdruck des physischen Marktes nachlässt und die Ernte in den Lagern verschwindet, beginnen die Preise ab Juli sukzessive zu steigen, da die laufende Nachfrage nun aus den Lagerbeständen bedient werden muss, was Lagerkosten und Zinsen einpreist.

· Sojabohnen (ab November) & Mais (ab Dezember): Die US-Ernte wird im Herbst eingebracht. Auch hier führt das Überangebot im September/Oktober zu zyklischen Preistiefs. Ab November (Sojabohnen) und Dezember (Mais) setzt die Phase der „alten Ernte“ (Old Crop) ein. Die Unsicherheit über die kommende Ernte auf der Südhalbkugel (Südamerika pflanzt zu dieser Zeit) gepaart mit einer anziehenden Exportnachfrage treibt die Preise über die Wintermonate fundamental nach oben.

2. Industrielle und fiskalische Zyklen: Das "Restocking" (Kupfer, Platin)

Metalle unterliegen keinen Erntezyklen, dafür aber den Planungs-, Budget- und Produktionszyklen der globalen Industrie.

· Kupfer (Ende Oktober bis März): Kupfer gilt als das "Dr. Copper" der Weltwirtschaft, weil es in fast jeder Industrie (Bau, Elektronik, E-Mobilität) gebraucht wird. Gegen Ende des Jahres (Oktober/November) planen globale Konzerne – insbesondere in China und der westlichen Welt – ihre Produktionsbudgets für das Folgejahr. Ab dem Spätherbst beginnt das sogenannte Restocking (Auffüllen der physischen Lager), um für den Produktionshochlauf im Frühjahr gewappnet zu sein. Zudem wollen Verarbeiter Engpässe vor dem chinesischen Neujahrsfest (Januar/Februar) vermeiden, was zu einer massiven, gebündelten Nachfrage führt.

· Platin (Mitte Dezember bis April): Platin wird stark in der Automobilindustrie (Katalysatoren) nachgefragt. Hier wiederholt sich das industrielle Muster: Autobauer schließen Mitte Dezember ihre Verträge für das neue Jahr ab und decken sich physisch ein, was die Preise über das erste Quartal des Folgejahres treibt.

3. Energetische und klimatische Zyklen: Die Heiz- und Fahrsaison

Die Energiemärkte reagieren extrem sensibel auf Temperaturveränderungen und die Mobilität der Bevölkerung. Gleichzeitig weisen Erdgas und Rohöl ab Oktober oft markante Schwächephasen auf, was auf den ersten Blick paradox wirkt, da im Winter viel geheizt wird. Der fundamentale Grund liegt in der Antizipation und dem Wechsel der Produktarten:

Erdgas (Aufwärts ab März, Schwäche ab Oktober): Erdgas wird im Winter verheizt, aber der Markt handelt die Zukunft. Im März sind die Gasspeicher nach dem Winter komplett leer. Ab März beginnt die monatelange Einspeisephase (Injektionssaison). Versorger müssen ungeheure Mengen Gas kaufen, um die Speicher für den nächsten Winter zu füllen. Gleichzeitig steigt im Sommer der Gasverbrauch für die Stromerzeugung (Klimaanlagen). Warum die Schwäche ab Oktober? Im Oktober sind die Speicher randvoll. Wenn der Winter nicht sofort extrem kalt startet, gibt es im Oktober/November ein physisches Überangebot, weil kein Gas mehr in die Speicher passt – die Nachfrage bricht kurzfristig ein (das sogenannte "Schulter-Monats-Tief").

· Rohöl (Aufwärts im Frühjahr, Schwäche ab Oktober): Der Ölmarkt wird von zwei Zyklen bestimmt: der U.S. Driving Season (Sommer-Fahrsaison, hohe Benzinnachfrage) und der Heating Oil Season (Winter-Heizölnachfrage). Ab dem Frühjahr (März/April) steigen die Preise, weil Raffinerien die Produktion hochfahren, um Benzin für den Sommer zu produzieren. Im September/Oktober endet die Fahrsaison abrupt. Gleichzeitig gehen die Raffinerien im Oktober in die geplante Wartung (Refinery Maintenance), um die Anlagen von der Benzin- auf die Heizölproduktion umzustellen. Während dieser Wartungsphase kaufen Raffinerien deutlich weniger Rohöl. Dieses temporäre Nachfragevakuum führt regelmäßig zur saisonalen Schwäche von Rohöl ab Oktober.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Diese großen, übergeordneten Zyklen existieren, weil die physische Welt sich nach dem Kalender, dem Wetter und dem Rhythmus der industriellen Produktion bewegt. Große Institutionen und kommerzielle Marktteilnehmer (Hedger) agieren in diesen Monaten aufgrund realer Notwendigkeiten gleichzeitig in dieselbe Richtung, was diese langanhaltenden Trends etabliert.

Das Setup

Zwischen Ende Oktober und Anfang März ist das stärkere Halbjahr bei Kupfer. Die Trefferquote erscheint mit 57 Prozent nicht allzu spektakulär, doch der Profit-Factor von 2,87 macht deutlich, dass das Setup sehr lukrativ ist.

Quelle: www.realmoneytrader.com

Fazit

Ein technisches Setup, das deshalb so erfolgreich ist, weil es an einem fundamentalen Prozess ansetzt. Wir haben ein geeignetes Short-Produkt ausgesucht, das wir nachfolgend vorstellen.

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Kupfer

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Unlimited Turbo Long Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat seinen Basispreis und die K.O.-Schwelle gleichauf bei 5,484 Dollar. Bei einem aktuellen Preis von 6,45 Dollar entspricht das einem Hebel von 6,5. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Die WKN lautet PK2D3Q.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: keine

Unterstützungen: 6,0 USD

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Kupfer

Basiswert Kupfer WKN PK2D3Q ISIN DE000PK2D3Q6 Basispreis 5,484 USD K.O.-Schwelle 5,484 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit unlimited (endlos) Emittent BNP Paribas Hebel 6,5 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Risikowarnung gemäß der BaFin-Allgemeinverfügung vom 15. Oktober 2025: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.