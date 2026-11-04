Trading-Chance Ripple: Shorteinstieg an dieser Marke

Das der heutigen Trading-Chance zugrunde liegende Setup ist in keiner Trading-Lektüre beschrieben. Selbst in unserem kostenlosen Trading-Playbook sind nur fundamentale Basiseffekte hinter solchen Mustern beschrieben, jedoch das von uns und unseren Kunden regelmäßig genutzte Setup des Huge-Range-Open nicht. Darum werden wir zunächst ausführlicher darauf eingehen, was es mit diesem lukrativen Pattern auf sich hat.

Was ist das Huge-Range-Open Setup?

Der Name ist bei diesem technischen Setup Programm. Voraussetzung für einen Trade ist zunächst einmal, dass es im Tages-, Wochen- oder Monats-Chart eine außergewöhnlich große und zugleich trendige Kerze gegeben hat. WENN es dann in der Folgezeit (das kann durchaus Wochen oder gar Monate später der Fall sein) zu einem Rücklauf an den Eröffnungskurs der „Riesen-Kerze“ kommen sollte, DANN wird in Richtung des Kerzen-Impulses eingestiegen. War es eine steigende Kerze, wird Long gehandelt, war es eine fallende Kerze, wird an deren Eröffnungskurs Short eingestiegen. Das Ziel ergibt sich ebenfalls aus der XL-Kerze. Es ist schlicht und ergreifend der Schlusskurs der XL-Kerze. Nachfolgend sehen wir ein Beispiel für dieses Setup:

Am 8. Mai tritt eine außergewöhnlich große Trendkerze auf. Sie ist steigend (Schlusskurs > Eröffnungskurs), womit klar ist, dass wir ein Kauf-Limit auf den Eröffnungskurs bei 2,1245 legen. Dieses ist unbegrenzt gültig. Zunächst steigt der Kurs nach dem Impuls, dann aber sinken die Notierungen sukzessive wieder, um schließlich am 5. Juni (Punkt 3) das Limit zu erreichen. Das Ziel ist, wie bereits beschrieben, immer der Schlusskurs der Riesenkerze. Dieser war bei 2,3270 (Punkt 2) gelegen. Nach nur zwei Tagen erreichte der Kurs das Ziel (Punkt 4). Dies dauert manchmal Wochen oder Monate. Was anschließend, wenn das Ziel erreicht ist und die Position geschlossen wurde, mit dem Kurs passiert, interessiert nicht mehr. Trends können sich fortsetzen. Doch wir handeln hier ein Trading-Setup und wollen keine Endlos-Investments eingehen. Jede Signal- und Handelsmarke wird nur einmal gehandelt. Kommt es im weiteren Verlauf zu neuerlichen Anläufen an zum Beispiel die Kaufmarke, so werden diese exekutiv NICHT berücksichtigt, sprich NICHT gehandelt.

Das Setup

Wie bereits erklärt nutzt unser Huge-Range-Open Setup die Eröffnungskurse von riesigen Trendkerzen. Im konkreten Fall von Ripple gab es im August drei unmittelbar aufeinander folgende XL-Aufwärtskerzen. Und alle drei Eröffnungskurse sind signalrelevant. Das Signal der dritten (oberen) Kerze ist bereits erfolgreich abgearbeitet worden. Ebenso das Short-Setup (rote Abwärtskerze Mitte September). Nun gab es innerhalb des laufenden Abwärtstrends eine relativ große (rote) Abwärtskerze am 29. Oktober. Der Eröffnungskurs bei 1,3242 ist nun der Einstiegs-Level für einen Short-Trade mit Ziel 1,2363.

Bei Erreichen dieser Zielmarke bietet es sich an, einen Großteil der Position glattzustellen. Ein Teil kann aber dann spekulativ gehalten werden, um auf eine eventuelle Ausdehnung der Korrektur bis an das Eröffnungsniveau der zweiten großen grünen August-Kerze zu handeln. Sobald die 1,2363 abgearbeitet ist sollte für eine eventuell verbleibende Position jedoch eine Absicherung auf Einstand erfolgen. Denn es ist dann kein Setup mehr aktiv und die aktiven Ziele sind abgearbeitet. Es ist reine Spekulation.

Quelle: www.tradingview.com

Fazit

Ein technisches Setup, das deshalb so erfolgreich ist, weil es an einem fundamentalen Prozess ansetzt. Wir haben ein geeignetes Short-Produkt ausgesucht, das wir nachfolgend vorstellen.

Turbo Short Optionsschein auf Ripple

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Turbo Short Optionsschein des Emittenten Lang & Schwarz ausgewählt. Das Produkt hat seinen Basispreis und die K.O.-Schwelle gleichauf bei 1,911 US-Dollar. Bei einem aktuellen Preis von 1,484 Dollar entspricht das einem Hebel von 2,11. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Achtung: Das Produkt hat eine bis 15.6.27 begrenzte Laufzeit. Die WKN lautet LX984C.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 1,92 und 3,2 USD

Unterstützungen: 0,5 und 1,09 USD

Turbo Short Optionsschein auf Ripple

Basiswert Ripple WKN LX984C ISIN DE000LX984C0 Basispreis 1,911 USD K.O.-Schwelle 1,191 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit 15.6.2027 Emittent Lang & Schwarz Hebel 2,11 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Risikowarnung gemäß der BaFin-Allgemeinverfügung vom 15. Oktober 2025: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.