Transatlantik-Koordinator: Trump bestimmt auch nach Sieg der Demokraten die Außenpolitik
Berlin, 04. Nov (Reuters) - Der Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung, Metin Hakverdi, erwartet nach der deutlichen Niederlage der Republikaner bei den US-Zwischenwahlen keine entscheidende Veränderung der amerikanischen Außenpolitik. "Im Kern bleibt es auch nach dem klaren Sieg der Demokraten bei den Midterms dabei: Die Außenpolitik wird vom Präsidenten bestimmt", sagte der SPD-Politiker am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters. "Allerdings wächst der innenpolitische Druck auf Donald Trump. Die Demokraten haben nun eine ganze Reihe parlamentarischer Rechte in ihrem Instrumentenkasten."
Wie der US-Präsident mit den neuen Kräfteverhältnissen im Kongress am Ende umgehen werde, müsse man abwarten. Hakverdi plädierte dafür, dass sich Deutschland weniger danach ausrichten sollte. "Wir sollten uns auf unsere eigenen Herausforderungen konzentrieren und weiter konsequent an unserer Sicherheit und wirtschaftlichen Stärke arbeiten", sagte er. Zudem geht er davon aus, dass sich innerhalb der Republikaner bereits die potenziellen Bewerber für das Präsidentschaftsrennen 2028 in Stellung bringen.
(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)