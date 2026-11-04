Transatlantik-Koordinator: Trump bestimmt auch nach Sieg der Demokraten die Außenpolitik

Reuters · Uhr
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Berlin, ⁠04. Nov (Reuters) - Der Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung, Metin Hakverdi, erwartet nach der deutlichen Niederlage der Republikaner bei den US-Zwischenwahlen keine entscheidende ‌Veränderung der amerikanischen Außenpolitik. "Im Kern bleibt es auch nach dem klaren Sieg der ⁠Demokraten ⁠bei den Midterms dabei: Die Außenpolitik wird vom Präsidenten bestimmt", sagte der SPD-Politiker am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters. "Allerdings wächst der innenpolitische Druck auf Donald Trump. ‌Die Demokraten haben nun ‌eine ganze Reihe parlamentarischer Rechte in ihrem Instrumentenkasten."

Wie der US-Präsident mit den neuen Kräfteverhältnissen ⁠im Kongress am Ende umgehen werde, müsse ‌man abwarten. Hakverdi ⁠plädierte dafür, dass sich Deutschland weniger danach ausrichten sollte. "Wir sollten uns auf unsere eigenen Herausforderungen konzentrieren und weiter ‌konsequent an ⁠unserer Sicherheit und wirtschaftlichen ⁠Stärke arbeiten", sagte er. Zudem geht er davon aus, dass sich innerhalb der Republikaner bereits die potenziellen Bewerber für das Präsidentschaftsrennen 2028 in Stellung bringen.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich ⁠bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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